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Haberler Fotohaber İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:23

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

İlkokul kayıt tarihleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla ilkokul ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri öğrenilebiliyor. 2023 – 2024 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilkokul 1. sınıfa kayıt olacak öğrenciler için e-kayıt sisteminin erişime açılacağı o tarih MEB tarafından yayınlanan takvimle duyuruldu. Peki, 2023-2024 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır? İşte yanıtı…

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

MEB 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilkokul kayıt tarihleri milyonlarca velinin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Bu noktada özellikle ilkokul 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri "2023-2024 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023-2024 İlkokul kayıt tarihleri ve tüm detaylar.

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

İLKOKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

2017 DOĞUMLULAR KAYIT YAPTIRABİLECEK

İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacaktır.

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?
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