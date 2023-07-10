Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:23

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

İlkokul kayıt tarihleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla ilkokul ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri öğrenilebiliyor. 2023 – 2024 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilkokul 1. sınıfa kayıt olacak öğrenciler için e-kayıt sisteminin erişime açılacağı o tarih MEB tarafından yayınlanan takvimle duyuruldu. Peki, 2023-2024 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır? İşte yanıtı…