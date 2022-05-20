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Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:13

İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartı Kaçtır, Nelerdir, Kısaca Anlamları ve Açıklaması

İmanın şartları, İslam dinine inanan herkesin bilmesi ve mutlaka yerine getirmesi gereken temel esaslardır. İmanın şartları ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bilgiler yer almaktadır. Sekiz yüzden fazla yerde iman kavramı hakkında detaylara yer verilmiştir. İmanın şartları nelerdir ve imanın şartı kaç tanedir sorusu da günümüzde akıllara sıkça gelir. Özellikle ilkokulda din kültürü dersinde ilk öğretilen konulardan birisi de imanın şartları olarak dikkat çeker. İşte, kısaca imanın şartları, temel esasları ve anlamları!

İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartı Kaçtır, Nelerdir, Kısaca Anlamları ve Açıklaması

İmanın şartları nelerdir sorusu sıkça akıllara gelmektedir. İlkokulda din kültürü derslerinde ilk öğretilen konulardan birisi olan imanın şartları mutlaka bilinmeli ve yerine getirilmelidir. İman, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'tan (C.C) getirdiklerini kabul etmek, doğrulamak, kalpten ve gönülden inanmaktır. Kur'an-ı Kerim'de de bu kavrama dair birçok yerde detaylara yer verilmiştir. İmanın şartları nelerdir ve imanın şartı kaç tanedir gibi sorulara aşağıdan cevap bulabilirsiniz. Kısaca imanın temel şartları ve anlamları için ayrıntıları inceleyiniz.

İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartı Kaçtır, Nelerdir, Kısaca Anlamları ve Açıklaması

İmanın Şartları Nelerdir?

İman, İslam dininin temelini oluşturan en önemli öğedir. İslam'a göre iman, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'tan (C.C) getirdiklerini kabul etmek, doğrulamak, kalpten ve gönülden inanmaktır. İmanın şartlarını yerine getirenler için Kur'an-ı Kerim'de müjdeler verilmiştir. Müslüman olan bir kişinin taşıması gereken 6 önemli şart bulunur. Nisa suresinde de bu konudan bahsedilmektedir.

İmanın şartları şöyle;

1 - Allah'ın (C.C) Varlığına Ve Birliğine İnanmak

İmanın birinci ve en önemli şartıdır. Müslüman bir kimse Allah'ın varlığına ve birliğine kayıtsız şartsız, kalpten ve gönülden inanması gerekmektedir.

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İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartı Kaçtır, Nelerdir, Kısaca Anlamları ve Açıklaması

2 - Allah'ın Meleklerine İnanmak

İmanın ikinci şartı ise Allah'ın meleklerine inanmaktır. Allah'ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlıklara melek adı verilmektedir.

3 - Allah'ın İndirdiği Kitaplara İnanmak

İmanın üçüncü şartıdır. Müslüman olan bir kişinin tıpkı diğer şartları gönülden ve kalpten inandığı gibi Allah'ın meleklerine de kayıtsız şartsız inanması gerekir.

İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartı Kaçtır, Nelerdir, Kısaca Anlamları ve Açıklaması

4 - Allah'ın Peygamberlerine İnanmak

İmanın dördüncü şartı ise Allah'ın Peygamberlerine kalpten ve gönülden inanmaktır.

5 - Ahiret Gününe İnanmak

Ahiret gününe inanmak ise imanın beşinci şartıdır. Dünya hayatının sona erip ahiret hayatının başlayacağına inanmak gerekmektedir. Zira, Kur'an-ı Kerim'de de ahiret hayatı hakkında çok önemli bilgiler yer almaktadır. Ahiret dünya hayatını takip eder.

6 - Kadere İnanmak

Kader, Allah'ın nesneleri ve olayları özellikle sorumluluk doğuran beşerî fiilleri, ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması anlamında kullanılan ifadedir. İmanın altıncı ve sonuncu şartı da hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmaktır.

İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartı Kaçtır, Nelerdir, Kısaca Anlamları ve Açıklaması

İman Nedir?

İman, inanmak ve din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamına gelmektedir. Bu inanca sahip bir kişiye mümin adı verilir. İnancının gereğini tam bir teslimiyet halinde yerine getirenler ise müslim olarak adlandırılır.

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah'a: "İman nedir?" der.

Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

İmanın Şartları Hakkında Ayetler

Nisa Suresi 136. Ayet: Ey iman edenler! Allah'a, Rasûlü'ne, Rasûlü'ne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebât edin! Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhireti inkâr ederse, koyu bir sapıklığa sapmış, haktan tamâmen uzaklaşmış olur.

Rad Suresi 16. Ayet: De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."

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