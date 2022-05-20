İmanın Şartları Nelerdir?

İman Nedir?

İman, inanmak ve din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamına gelmektedir. Bu inanca sahip bir kişiye mümin adı verilir. İnancının gereğini tam bir teslimiyet halinde yerine getirenler ise müslim olarak adlandırılır.

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah'a: "İman nedir?" der.

Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

İmanın Şartları Hakkında Ayetler

Nisa Suresi 136. Ayet: Ey iman edenler! Allah'a, Rasûlü'ne, Rasûlü'ne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebât edin! Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhireti inkâr ederse, koyu bir sapıklığa sapmış, haktan tamâmen uzaklaşmış olur.

Rad Suresi 16. Ayet: De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."