Giriş Tarihi: 09.05.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
23:14
İMCİ TANELERİ 15. BÖLÜM 1. FRAGMANI HEYECANI || İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
İnci Taneleri 15. bölüm fragmanı için Kanal D ekranlarına dönüldü. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden ekrana yansıtılan yapım son olarak 14. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber ve Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in başına gelenler her perşembe takip ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölümden detaylar.