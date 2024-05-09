İMCİ TANELERİ 15. BÖLÜM 1. FRAGMANI HEYECANI || İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Azer ve Dilber ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. İşte, İnci Taneleri 15. bölüm fragmanı ve son bölüme dair tüm merak edilenler…