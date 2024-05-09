İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

Kanal D'nin dram türündeki dizisi İnci Taneleri yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Bora Cengiz, Arcan karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''İnci Taneleri Arcan kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz hayatı hakkında merak edilenler…