İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

DİSKOGRAFİ
Gidene (7 Nisan 2014)
TEKLİLER
Arkadaş (S.M.:Melike Demirağ)
Aldırma Gönül (S.M.:Sabahattin Ali)
FİLMOGRAFİSİ
Peri Masalı - Tolga (2008)
Kıskanmak - Nüzhet (2009)
Maskeli Balo (2010)
Kavak Yelleri - Cihan (2010)
Türkan - Tuğrul Saylan (2010-2011)
Bizim Okul - Kağan (2013)
Sadece Tek Bir Gün - Can (2013)
Sana Bir Sır Vereceğim - Levent (2013-2014)
Uzun Yol - Murat (2014)
Yedi Güzel Adam - Cevat (2014)
Çilek Kokusu - Gani (2015)
Bodrum Masalı - Cenk (2016)
Yüzyıllık Mühür - Kemal (2016)
Fenomen - Mete (2016)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - Anıl (2017)
Servet - Başar Fettah (2018)
Tutunamayanlar - Tunç (2020)
Çıplak - Yiğit (2020)
Ramo - Taner Hanlı (2020)
Alev Alev - Serkan (2021)
Bir Ah Hikâyesi - Arda (2021)
Kalp Yarası - Mirza Tekin (2021-2022)
Alparslan: Büyük Selçuklu - Alexander (2022-2023)
Ömer - Atilla Özgün (2023-2024)
İnci Taneleri - Arcan Gümüşkaya (2024-)
Zaferin Rengi - Nasuhi Bey (2024)