Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 17:03

İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

Kanal D dizisi İnci Taneleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Arcan dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Bora Cengiz hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Bora Cengiz hakkında bilgiler…

İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

Kanal D'nin dram türündeki dizisi İnci Taneleri yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Bora Cengiz, Arcan karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''İnci Taneleri Arcan kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz hayatı hakkında merak edilenler…

İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 9 Mayıs Perşembe akşamı 14. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı dram türündeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

İNCİ TANELERİ ARCAN KİMDİR?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cengiz, dizide Azem'in kızı Nehir'in nişanlısı Arcan karakterine hayat verecek ve yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

BORA CENGİZ KİMDİR?

9 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bora Cengiz, oyuncu, müzisyen ve yönetmendir.

2008 yılında Peri Masalı dizisiyle tanınan Cengiz, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde rol aldı. Kavak Yelleri dizisinde Cihan karakterine hayat verdi.

Genç oyuncu; Maskeli Balo, Türkan, Bebek İşi, Çilek Kokusu, Bodrum Masalı, Tutunamayanlar, Kalp Yarası, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Ömer gibi pek yapımda yer aldı.

İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri’nin Arcan’ı Bora Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

DİSKOGRAFİ

Gidene (7 Nisan 2014)

TEKLİLER

Arkadaş (S.M.:Melike Demirağ)
Aldırma Gönül (S.M.:Sabahattin Ali)

FİLMOGRAFİSİ

Peri Masalı - Tolga (2008)

Kıskanmak - Nüzhet (2009)

Maskeli Balo (2010)

Kavak Yelleri - Cihan (2010)

Türkan - Tuğrul Saylan (2010-2011)

Bizim Okul - Kağan (2013)

Sadece Tek Bir Gün - Can (2013)

Sana Bir Sır Vereceğim - Levent (2013-2014)

Uzun Yol - Murat (2014)

Yedi Güzel Adam - Cevat (2014)

Çilek Kokusu - Gani (2015)

Bodrum Masalı - Cenk (2016)

Yüzyıllık Mühür - Kemal (2016)

Fenomen - Mete (2016)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - Anıl (2017)

Servet - Başar Fettah (2018)

Tutunamayanlar - Tunç (2020)

Çıplak - Yiğit (2020)

Ramo - Taner Hanlı (2020)

Alev Alev - Serkan (2021)

Bir Ah Hikâyesi - Arda (2021)

Kalp Yarası - Mirza Tekin (2021-2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu - Alexander (2022-2023)

Ömer - Atilla Özgün (2023-2024)

İnci Taneleri - Arcan Gümüşkaya (2024-)

Zaferin Rengi - Nasuhi Bey (2024)

SON DAKİKA