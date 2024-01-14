Giriş Tarihi: 14.01.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
21:34
İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?
Kanal D ekranında yayına gelecek olan yeni dizi, tanıtım fragmanıyla merak konusu olmuştu. Fragmanda yer alan Dilber sahnesi sonrası, dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. İlk bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragmanda Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği anlaşıldı. İşte, İnci Taneleri 1. bölüm fragmanı izle!