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Giriş Tarihi: 14.01.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 21:34

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranında yayına gelecek olan yeni dizi, tanıtım fragmanıyla merak konusu olmuştu. Fragmanda yer alan Dilber sahnesi sonrası, dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. İlk bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragmanda Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği anlaşıldı. İşte, İnci Taneleri 1. bölüm fragmanı izle!

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İnci Taneleri dizisinin konusu merak edilen detaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez!in oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Merak edilen diziden, ilk fragman geldi! İşte, İnci Taneleri 1. bölüm fragmanı izle!

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" yakında başlıyor!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

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İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte, Dizinin 1. bölüm fragmanını aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz!

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar/inci-taneleri-1-bolum-fragmani

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden böyle başlayan hikâye çok yakında "İnci Taneleri" adıyla izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

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