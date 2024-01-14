İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" yakında başlıyor!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.