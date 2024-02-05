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Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:31

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

Sosyal medya influencerları, belirli bir alanda uzmanlığa sahip dijital yaratıcılardır. Influencer pazarlaması, teknoloji meraklısı yaratıcılara çeşitli iş avantajları sunan, büyüyen bir sektördür. Ülkemizde bu mesleğe gösterilen ilgi giderek artarken Ticaret Bakanlığı, Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların bu mesleği yapamayacağını açıkladı. Peki; influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır, kimlere verilecek, şartları nelerdir? İşte, detaylar...

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

Sosyal medya etkileyicileri tutkulu oldukları içerikleri paylaşabilir, takipçilerinden oluşan bir hedef kitle oluşturup onlarla etkileşime geçebilir ve en sevdikleri markalarla iş birliği yapabilirler. Her yerden çalışabilme avantajına sahip olmaları sebebiyle çağımızın yeni mesleğine yoğun ilgi gösteriliyor. Ticaret Bakanlığı Influencer Sertifika Programı'nı duyurdu. Peki; Influencer sertifikası nedir, nasıl alınır? Influencer sertifikası şartları nedir? İşte ayrıntılar...

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

SOSYAL MEDYA FENOMENİ / INFULUENCER NEDİR?
Sosyal medya etkileyicileri kendilerini belirli bir alanda uzman olarak kabul ettirir ve bilgilerini bir veya daha fazla sosyal platformda (Instagram, YouTube, TikTok veya bloglar gibi) seçilmiş bir kitleyle paylaşır.

Etkileyiciler uzmanlıklarını geliştirmek ve takipçileriyle ilişki kurmaya çalışmak için düzenli olarak içerik oluşturup paylaşırlar. İçerik oluşturucular, izleyicileriyle düzenli olarak etkileşim kurarak ve anlayışlı içerik sunarak, takipçilerini genellikle belirli bir ürünü denemeye "etkileyebilir".

Markalar, ürün veya hizmet tanıtımı için influencerlarla ortaklık kurarak hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmalarına veya sunduklarına aşina olmayan kişiler arasında marka farkındalığı oluşturmalarına olanak tanır. Takipçiler bir etkileyiciye güvendikleri için bu ürün onaylarını bir satış sunumundan ziyade bir arkadaşlarının tavsiyesi olarak görüyorlar.

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Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan bakanlık, yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi influencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacağını vurguladı.

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

Ayrıca e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

Programla ilgili başka herhangi bir detay paylaşılmazken, konu ile ilgili yeni bilgi geldiğinde haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

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