Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:31
Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!
Sosyal medya influencerları, belirli bir alanda uzmanlığa sahip dijital yaratıcılardır. Influencer pazarlaması, teknoloji meraklısı yaratıcılara çeşitli iş avantajları sunan, büyüyen bir sektördür. Ülkemizde bu mesleğe gösterilen ilgi giderek artarken Ticaret Bakanlığı, Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların bu mesleği yapamayacağını açıkladı. Peki; influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır, kimlere verilecek, şartları nelerdir? İşte, detaylar...