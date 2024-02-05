Influencer sertifika programı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları belli oldu mu? Sertifika almayan yapmayacak!

SOSYAL MEDYA FENOMENİ / INFULUENCER NEDİR?

Sosyal medya etkileyicileri kendilerini belirli bir alanda uzman olarak kabul ettirir ve bilgilerini bir veya daha fazla sosyal platformda (Instagram, YouTube, TikTok veya bloglar gibi) seçilmiş bir kitleyle paylaşır.

Etkileyiciler uzmanlıklarını geliştirmek ve takipçileriyle ilişki kurmaya çalışmak için düzenli olarak içerik oluşturup paylaşırlar. İçerik oluşturucular, izleyicileriyle düzenli olarak etkileşim kurarak ve anlayışlı içerik sunarak, takipçilerini genellikle belirli bir ürünü denemeye "etkileyebilir".

Markalar, ürün veya hizmet tanıtımı için influencerlarla ortaklık kurarak hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmalarına veya sunduklarına aşina olmayan kişiler arasında marka farkındalığı oluşturmalarına olanak tanır. Takipçiler bir etkileyiciye güvendikleri için bu ürün onaylarını bir satış sunumundan ziyade bir arkadaşlarının tavsiyesi olarak görüyorlar.