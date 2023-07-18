Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:28

İngilizce öğretmenliği taban puanları 2023: İngilizce öğretmenliği taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İngilizce öğretmenliği taban puanları, dil bölümü olarak bilinen bu bölümde öğrenim görmek isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. İngilizce öğretmenliği mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar, üniversitelerin bu bölümlerinde kaç puanla alım yapıldığını sorguluyor. İşte 2023 İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.