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Haberler Fotohaber İngilizce öğretmenliği taban puanları 2023: İngilizce öğretmenliği taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:28

İngilizce öğretmenliği taban puanları 2023: İngilizce öğretmenliği taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İngilizce öğretmenliği taban puanları, dil bölümü olarak bilinen bu bölümde öğrenim görmek isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. İngilizce öğretmenliği mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar, üniversitelerin bu bölümlerinde kaç puanla alım yapıldığını sorguluyor. İşte 2023 İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.

İngilizce öğretmenliği taban puanları 2023: İngilizce öğretmenliği taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken İngilizce öğretmenliği taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, 2023 İngilizce öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…

İngilizce öğretmenliği taban puanları 2023: İngilizce öğretmenliği taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 3.142
3.542
3.040
3.331		 491,66148
454,37161
475,88386
469,61789
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)(Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 4.710
4.599
3.890
4.394		 477,98369
444,44654
466,08923
457,40097
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)(Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 4.763
2.732
4.070
6.675		 477,51039
463,37540
464,11916
439,48235
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 5.003
5.327
5.010
4.696		 475,54883
438,63948
455,21029
454,67041
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 5.665
5.099
5.020
4.949		 471,06236
440,51269
455,13609
452,62706
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 5.971
5.680
4.820
5.430		 469,08730
435,77751
456,97437
448,55364


TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 7.141
6.910
5.540
6.192		 461,95145
427,29942
450,81791
442,83600
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 7.803
7.041
6.130
6.996		 458,64121
426,54616
446,59291
437,48770
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.075
7.641
6.740
7.369		 457,20061
423,06777
442,39224
435,01877
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 6+0


 6


 8.758


 453,64406
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 9.334
7.705
6.630
6.750		 450,76723
422,73030
443,10127
439,01186
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.951
8.780
6.850
6.619		 447,73120
417,00004
441,53782
439,83204
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 120+3
120+3
130+4
130+4		 123
123
134
134		 10.012
9.449
7.860
8.553		 447,42488
413,63442
435,10467
428,07193
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 10.061
9.045
7.220
7.850		 447,18601
415,61974
439,08889
432,24206
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 10.364
9.891
8.440
8.814		 445,77442
411,56178
431,82333
426,76052
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 120+3
120+3
140+4
140+4		 123
123
144
144		 11.074
9.738
8.230
9.007		 442,60237
412,36087
433,01927
425,71455
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 11.385
9.405
7.720
8.723		 441,38376
413,81830
435,93160
427,19937
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 11.661
10.291
8.660
9.767		 440,38481
409,82195
430,68082
421,86465
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.186
10.817
9.070
9.912		 438,24168
407,41844
428,56412
421,25114
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.392
11.506
9.900
10.139		 437,41027
404,31779
424,27158
420,04321
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
18+0
6+0		 8
8
18
6		 12.685
10.407
10.800
9.728		 436,22204
409,31203
419,95331
422,14142
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
9+0
6+0		 8
8
9
6		 12.810
10.725
9.010
9.026		 435,67447
407,76249
428,85843
425,60118
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 13.134
10.223
8.170
8.831		 434,49180
410,11704
433,31337
426,69487
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 13.455
11.670
9.870
10.818		 433,22665
403,65142
424,44353
416,99328
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
4+0		 8
8
8
4		 13.614
11.900
9.250
8.176		 432,60255
402,70170
427,70881
430,19743
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 13.624
12.114
10.900
9.319		 432,56974
401,87387
419,22956
424,08380
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 13.812
11.753
11.700
11.040		 431,90657
403,34244
416,12742
415,92450
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 9+0
8+0
7+0
4+0		 9
8
7
4		 14.434
12.381
9.290
8.558		 429,72795
400,74099
427,49212
428,03316
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 14.465
12.395
10.700
11.587		 429,63393
400,66853
420,27355
413,42031
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 14.795
12.789
11.400
12.249		 428,34895
399,04289
417,13556
410,60016
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 15.176
12.962
10.700
11.477		 426,97886
398,43885
420,19000
413,98800
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.520
13.263
11.500
12.454		 425,84571
397,20720
416,84170
409,65230
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 15.867
13.672
12.000
13.361		 424,68364
395,69709
414,59540
405,93486
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 16.015
13.709
11.900
13.092		 424,20891
395,59113
414,82818
406,97819
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.393
14.420
13.000
14.192		 422,74707
393,00348
410,37622
402,51134
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 17.229
14.617
12.300
12.902		 419,97442
392,34469
413,52009
407,81192
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.350
14.921
12.900
14.280		 419,59805
391,29734
410,98533
402,16462
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 17.579
14.946
12.600
13.745		 418,92624
391,23046
411,97099
404,39343
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 17.777
16.155
13.600
14.966		 418,28726
386,82698
407,81397
399,38436
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.947
15.846
14.100
15.476		 417,73537
387,89721
405,71648
397,44277
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 18.501
16.449
14.000
15.145		 415,98788
385,79893
405,90667
398,70974
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.520
16.016
13.300
14.878		 415,93711
387,32777
408,82688
399,74520
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 19.346
17.216
15.100
16.611		 413,22598
383,08813
402,15219
392,59985
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
6+0
6+0
5+0		 8
6
6
5		 19.518
15.006
10.500
10.595		 412,74929
391,01121
421,11211
417,92269
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 19.699
18.693
16.700
17.806		 412,18176
378,00782
396,08163
388,17505
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 19.758
17.281
14.600
16.198		 412,01092
382,83425
403,97534
394,42613
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 19.913
17.206
14.200
15.755		 411,56199
383,11506
405,27923
396,32734
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 19.959
16.684
14.100
15.309		 411,41418
384,88693
405,65586
398,05492
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 20.822
17.964
15.000
15.479		 408,77349
380,51144
402,40273
397,43438
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 21.285
18.639
15.300
16.724		 407,48721
378,17455
401,03423
392,14028
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.294
18.786
16.200
17.709		 407,45847
377,74291
397,86733
388,55299
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 9+0
8+0
8+0
5+0		 9
8
8
5		 21.376
18.431
15.900
18.225		 407,20934
378,94807
399,12187
386,65796
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0
1+0

 1
1

 21.408
15.660

 407,11447
388,57293
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.648
18.948
15.700
17.284		 406,36817
377,21302
399,87242
390,10361
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 21.994
19.004
16.000
17.649		 405,31149
377,00577
398,73722
388,79017
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
4+0		 8
8
8
4		 22.120
20.050
18.400
20.103		 404,99718
373,56949
389,92514
379,46187
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 22.331
19.567
16.900
18.126		 404,38380
375,17156
395,46971
386,99766
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 22.376
19.690

 404,27331
374,79399
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 22.651
21.106
19.000
21.295		 403,47145
370,05458
388,13749
375,12738
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 23.381
19.887
16.500
17.711		 401,39128
374,13996
396,79547
388,54898
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 30+1


 31


 23.685


 400,47605
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.119
20.557
17.400
19.709		 399,19321
371,86246
393,57099
381,00369
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 24.345
21.431
17.600
18.296		 398,51866
368,89996
392,95287
386,34464
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 24.646
21.456

 397,60467
368,83082
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1

 41
41

 24.783
21.467

 397,19219
368,78058
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.923
21.686
18.200
20.183		 396,77630
368,14131
390,80776
379,10400
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 24.951
21.772
17.600
18.905		 396,67012
367,83627
392,95141
384,07892
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 25.252
21.834
17.700
19.749		 395,91275
367,66974
392,59661
380,89242
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.364
22.242
18.800
20.130		 395,56134
366,34597
388,71587
379,33395
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 45+2
45+2
45+2
 47
47
47
 25.637
22.555
18.900
 394,83745
365,36017
388,36734
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.085
23.150
19.600
21.006		 393,62448
363,51243
385,94395
376,17125
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 43+0
38+0
43+0
28+0		 43
38
43
28		 26.621
20.968
17.100
18.196		 392,09365
370,49078
394,61301
386,76135
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 22+0
20+0
22+0
28+0		 22
20
22
28		 26.704
24.038
22.000
24.789		 391,89109
360,59453
377,36054
362,50798
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 26.785
23.264
19.100
20.462		 391,65161
363,17811
387,56691
378,12618
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.035
23.918
19.900
21.352		 390,90330
360,95839
384,66610
374,90064
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
37+0
49+0		 47
42
37
49		 27.125
25.280
24.100
33.403		 390,63522
356,79018
369,92782
334,58770
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
47+0
49+0		 47
42
47
49		 28.175
24.042
20.700
24.101		 387,72743
360,57574
382,01017
364,89799
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2


 62


 28.305


 387,36190
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 29.242
25.268
21.300
22.868		 384,86772
356,85037
379,97888
369,30323
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 34+0


 34


 29.245


 384,85246
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 29.635
25.309
22.100
 383,71321
356,72514
377,21404
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
8+0
10+0
7+0		 10
8
10
7		 30.311
26.006
22.000
23.799		 381,92448
354,48135
377,30993
365,95848
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-LEFKOŞA )
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
10+0
15+0
8+0		 8
10
15
8		 30.496
26.454
27.300
24.743		 381,41961
353,06129
359,35911
362,68102
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 32.074
26.558
25.000
 376,98816
352,71943
367,04176
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
10+0
8+0		 8
8
10
8		 32.388
27.132
28.500
29.647		 376,06132
350,93819
354,94798
346,50244
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 41+0
35+0
37+0
29+0		 41
35
37
29		 33.713
27.749
28.100
26.477		 372,63047
348,96042
356,56514
356,86920
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
42+0
24+0		 47
42
42
24		 34.996
33.577
25.300
27.019		 369,15275
330,81438
365,71664
355,09639
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 42+0
42+0
47+0
19+0		 42
42
47
19		 35.153
24.237
24.600
24.325		 368,74957
359,94572
368,16829
364,08238
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
20+0
4+0
3+0		 5
20
4
3		 35.265
37.805
29.500
31.047		 368,45878
317,62753
351,74450
341,93428
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-GİRNE )
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 7+0
6+0
6+0
8+0		 7
6
6
8		 36.376
27.995
29.100
30.686		 365,42899
348,22239
352,81289
343,11236
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 10+0


 10


 36.828


 364,22017
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 20+0
20+0
22+0
12+0		 20
20
22
10		 38.150
35.282
41.100
Dolmadı		 360,74780
325,63250
314,28530
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 4+0
4+0
4+0
7+0		 4
4
4
7		 38.183
30.808
29.200
55.502		 360,67140
339,43517
352,48732
269,90452
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
42+0
42+0		 47
42
42
42		 38.489
36.105
35.200
39.504		 359,85228
323,04390
333,28903
316,23669
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2+0
5+0
5+0
5+0		 2
5
5
5		 39.666
32.682
37.500
73.825		 356,84849
333,75324
325,73894
224,08658
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
5+0
4+0
3+0		 5
5
4
3		 40.061
29.331
30.900
28.354		 355,80370
344,12052
347,21226
350,84524
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 41+0
38+0
42+0
35+0		 41
38
42
35		 40.226
34.378
31.600
31.402		 355,39478
328,38241
345,12800
340,79345
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 23+0
23+0
23+0
23+0		 23
23
23
23		 40.410
29.468
39.000
36.002		 354,90093
343,64805
320,80444
326,57822
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 6+0
7+0
10+0
10+0		 6
7
10
10		 42.591
43.724
47.400
67.464		 349,19328
299,08683
294,53569
240,10739
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 24+0
22+0
25+0
20+0		 24
22
25
20		 43.349
31.720
33.200
37.714		 347,17732
336,77058
339,76429
321,49847
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 17+0
16+0
17+0
12+0		 17
16
17
12		 44.133
29.019
29.600
27.355		 345,23611
345,15186
351,39843
354,10509
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
47+0
41+0		 47
42
47
41		 45.022
38.407
39.900
45.252		 343,03754
315,89065
317,81098
298,86289
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 6+0
4+0
4+0
10+0		 6
4
4
10		 48.468
42.350
37.700
44.934		 334,27791
303,41309
325,22726
299,77367
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 25+0
22+0
25+0
21+0		 25
22
25
21		 50.880
44.324
48.800
54.120		 328,33106
297,30095
290,82422
273,51780
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 3+0
3+0
3+0
5+0		 3
1
2
1		 56.904
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 313,62255
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0


 5


 57.304


 312,69237
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 46+0
42+0
43+0
36+0		 46
42
43
36		 58.693
47.360
48.400
55.123		 309,31115
287,88511
291,90916
270,85010
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2+0
2+0
8+0
 2
2
8
 61.808
38.387
42.700
 301,78393
315,94997
309,21392
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 27+0
22+0
25+0
12+0		 27
22
25
12		 63.649
43.243
49.200
58.040		 297,34892
300,58047
289,52970
263,32103
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 35+0
30+0
30+0
26+0		 35
30
30
20		 69.139
62.494
62.300
Dolmadı		 284,77095
245,42655
252,17044
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 22+0
20+0
22+0
10+0		 22
20
22
10		 69.714
38.990
47.100
54.283		 283,43398
314,07917
295,62346
273,06897
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 42+0
42+0
40+0
9+0		 42
42
40
6		 69.769
57.572
64.900
Dolmadı		 283,28903
258,51438
245,11168
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 70.369
52.527
66.300
58.216		 281,92827
272,82424
241,52818
262,85456
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2+0
2+0
3+0
3+0		 2
2
3
3		 70.790
61.033
46.100
56.235		 280,90690
249,33289
298,40165
267,97841
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 48+0
40+0
42+0
28+0		 48
40
42
28		 70.804
38.538
40.500
50.398		 280,86458
315,43534
316,15433
284,04843
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
5+0

 5
5

 71.700
67.043

 278,86191
233,16309
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 21+0


 21


 72.330


 277,54431
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
47+0
32+0		 47
42
47
32		 73.230
48.823
55.100
63.779		 275,27958
283,38016
272,11061
248,75367
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 17+0
17+0
23+0
12+0		 17
17
23
12		 73.433
50.949
74.300
72.566		 274,99493
277,24676
221,49707
227,91974
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
1		 80.159
61.081
72.700
Dolmadı		 260,63509
249,22075
225,66900
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 36+0
32+0
23+0
20+0		 36
28
17
11		 85.919
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 248,97356
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2+0
2+0
1+0
2+0		 2


 86.306
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 248,16209
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 25+0
25+0
22+0
 25
25
14
 87.940
68.747
Dolmadı
 244,93182
227,93339
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 30+0


 30


 91.044


 238,74664
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 26+0
5+0
11+0
 26
5
11
 91.828
50.147
51.400
 237,26064
279,54160
282,82379
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 21+0
17+0
10+0
6+0		 21
11
7
2		 93.309
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 234,36940
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0


 5


 100.935


 219,82716
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
40+0
40+0
23+0		 47
40
40
11		 101.488
49.562
59.400
Dolmadı		 218,68413
281,23145
259,67398
Dolmadı
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 25+0


 25


 107.370


 206,90599
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 3+0
3+0
5+0
5+0		 3

1
 116.210
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 186,79562
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
5+0
7+0
7+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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