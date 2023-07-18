İngilizce öğretmenliği taban puanları 2023: İngilizce öğretmenliği taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İngilizce öğretmenliği taban puanları, dil bölümü olarak bilinen bu bölümde öğrenim görmek isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. İngilizce öğretmenliği mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar, üniversitelerin bu bölümlerinde kaç puanla alım yapıldığını sorguluyor. İşte 2023 İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|3.142
3.542
3.040
3.331
|491,66148
454,37161
475,88386
469,61789
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)(Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|4.710
4.599
3.890
4.394
|477,98369
444,44654
466,08923
457,40097
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)(Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|4.763
2.732
4.070
6.675
|477,51039
463,37540
464,11916
439,48235
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|5.003
5.327
5.010
4.696
|475,54883
438,63948
455,21029
454,67041
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|5.665
5.099
5.020
4.949
|471,06236
440,51269
455,13609
452,62706
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|5.971
5.680
4.820
5.430
|469,08730
435,77751
456,97437
448,55364
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|7.141
6.910
5.540
6.192
|461,95145
427,29942
450,81791
442,83600
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|7.803
7.041
6.130
6.996
|458,64121
426,54616
446,59291
437,48770
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.075
7.641
6.740
7.369
|457,20061
423,06777
442,39224
435,01877
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|8.758
—
—
—
|453,64406
—
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|9.334
7.705
6.630
6.750
|450,76723
422,73030
443,10127
439,01186
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.951
8.780
6.850
6.619
|447,73120
417,00004
441,53782
439,83204
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|120+3
120+3
130+4
130+4
|123
123
134
134
|10.012
9.449
7.860
8.553
|447,42488
413,63442
435,10467
428,07193
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|10.061
9.045
7.220
7.850
|447,18601
415,61974
439,08889
432,24206
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|10.364
9.891
8.440
8.814
|445,77442
411,56178
431,82333
426,76052
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|120+3
120+3
140+4
140+4
|123
123
144
144
|11.074
9.738
8.230
9.007
|442,60237
412,36087
433,01927
425,71455
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|11.385
9.405
7.720
8.723
|441,38376
413,81830
435,93160
427,19937
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|11.661
10.291
8.660
9.767
|440,38481
409,82195
430,68082
421,86465
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.186
10.817
9.070
9.912
|438,24168
407,41844
428,56412
421,25114
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.392
11.506
9.900
10.139
|437,41027
404,31779
424,27158
420,04321
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
18+0
6+0
|8
8
18
6
|12.685
10.407
10.800
9.728
|436,22204
409,31203
419,95331
422,14142
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
9+0
6+0
|8
8
9
6
|12.810
10.725
9.010
9.026
|435,67447
407,76249
428,85843
425,60118
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|13.134
10.223
8.170
8.831
|434,49180
410,11704
433,31337
426,69487
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|13.455
11.670
9.870
10.818
|433,22665
403,65142
424,44353
416,99328
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
4+0
|8
8
8
4
|13.614
11.900
9.250
8.176
|432,60255
402,70170
427,70881
430,19743
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|13.624
12.114
10.900
9.319
|432,56974
401,87387
419,22956
424,08380
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|13.812
11.753
11.700
11.040
|431,90657
403,34244
416,12742
415,92450
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0
8+0
7+0
4+0
|9
8
7
4
|14.434
12.381
9.290
8.558
|429,72795
400,74099
427,49212
428,03316
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|14.465
12.395
10.700
11.587
|429,63393
400,66853
420,27355
413,42031
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|14.795
12.789
11.400
12.249
|428,34895
399,04289
417,13556
410,60016
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|15.176
12.962
10.700
11.477
|426,97886
398,43885
420,19000
413,98800
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.520
13.263
11.500
12.454
|425,84571
397,20720
416,84170
409,65230
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|15.867
13.672
12.000
13.361
|424,68364
395,69709
414,59540
405,93486
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|16.015
13.709
11.900
13.092
|424,20891
395,59113
414,82818
406,97819
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.393
14.420
13.000
14.192
|422,74707
393,00348
410,37622
402,51134
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|17.229
14.617
12.300
12.902
|419,97442
392,34469
413,52009
407,81192
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.350
14.921
12.900
14.280
|419,59805
391,29734
410,98533
402,16462
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|17.579
14.946
12.600
13.745
|418,92624
391,23046
411,97099
404,39343
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|17.777
16.155
13.600
14.966
|418,28726
386,82698
407,81397
399,38436
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.947
15.846
14.100
15.476
|417,73537
387,89721
405,71648
397,44277
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|18.501
16.449
14.000
15.145
|415,98788
385,79893
405,90667
398,70974
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.520
16.016
13.300
14.878
|415,93711
387,32777
408,82688
399,74520
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|19.346
17.216
15.100
16.611
|413,22598
383,08813
402,15219
392,59985
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
6+0
6+0
5+0
|8
6
6
5
|19.518
15.006
10.500
10.595
|412,74929
391,01121
421,11211
417,92269
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|19.699
18.693
16.700
17.806
|412,18176
378,00782
396,08163
388,17505
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|19.758
17.281
14.600
16.198
|412,01092
382,83425
403,97534
394,42613
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|19.913
17.206
14.200
15.755
|411,56199
383,11506
405,27923
396,32734
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|19.959
16.684
14.100
15.309
|411,41418
384,88693
405,65586
398,05492
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|20.822
17.964
15.000
15.479
|408,77349
380,51144
402,40273
397,43438
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|21.285
18.639
15.300
16.724
|407,48721
378,17455
401,03423
392,14028
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.294
18.786
16.200
17.709
|407,45847
377,74291
397,86733
388,55299
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0
8+0
8+0
5+0
|9
8
8
5
|21.376
18.431
15.900
18.225
|407,20934
378,94807
399,12187
386,65796
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|21.408
15.660
—
—
|407,11447
388,57293
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.648
18.948
15.700
17.284
|406,36817
377,21302
399,87242
390,10361
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|21.994
19.004
16.000
17.649
|405,31149
377,00577
398,73722
388,79017
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
4+0
|8
8
8
4
|22.120
20.050
18.400
20.103
|404,99718
373,56949
389,92514
379,46187
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|22.331
19.567
16.900
18.126
|404,38380
375,17156
395,46971
386,99766
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|22.376
19.690
—
—
|404,27331
374,79399
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|22.651
21.106
19.000
21.295
|403,47145
370,05458
388,13749
375,12738
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|23.381
19.887
16.500
17.711
|401,39128
374,13996
396,79547
388,54898
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|23.685
—
—
—
|400,47605
—
—
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.119
20.557
17.400
19.709
|399,19321
371,86246
393,57099
381,00369
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|24.345
21.431
17.600
18.296
|398,51866
368,89996
392,95287
386,34464
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|24.646
21.456
—
—
|397,60467
368,83082
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|24.783
21.467
—
—
|397,19219
368,78058
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.923
21.686
18.200
20.183
|396,77630
368,14131
390,80776
379,10400
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|24.951
21.772
17.600
18.905
|396,67012
367,83627
392,95141
384,07892
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|25.252
21.834
17.700
19.749
|395,91275
367,66974
392,59661
380,89242
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.364
22.242
18.800
20.130
|395,56134
366,34597
388,71587
379,33395
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|45+2
45+2
45+2
—
|47
47
47
—
|25.637
22.555
18.900
—
|394,83745
365,36017
388,36734
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.085
23.150
19.600
21.006
|393,62448
363,51243
385,94395
376,17125
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|43+0
38+0
43+0
28+0
|43
38
43
28
|26.621
20.968
17.100
18.196
|392,09365
370,49078
394,61301
386,76135
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0
20+0
22+0
28+0
|22
20
22
28
|26.704
24.038
22.000
24.789
|391,89109
360,59453
377,36054
362,50798
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|26.785
23.264
19.100
20.462
|391,65161
363,17811
387,56691
378,12618
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.035
23.918
19.900
21.352
|390,90330
360,95839
384,66610
374,90064
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
37+0
49+0
|47
42
37
49
|27.125
25.280
24.100
33.403
|390,63522
356,79018
369,92782
334,58770
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
47+0
49+0
|47
42
47
49
|28.175
24.042
20.700
24.101
|387,72743
360,57574
382,01017
364,89799
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|28.305
—
—
—
|387,36190
—
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|29.242
25.268
21.300
22.868
|384,86772
356,85037
379,97888
369,30323
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|29.245
—
—
—
|384,85246
—
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|29.635
25.309
22.100
—
|383,71321
356,72514
377,21404
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
8+0
10+0
7+0
|10
8
10
7
|30.311
26.006
22.000
23.799
|381,92448
354,48135
377,30993
365,95848
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-LEFKOŞA )
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
10+0
15+0
8+0
|8
10
15
8
|30.496
26.454
27.300
24.743
|381,41961
353,06129
359,35911
362,68102
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|32.074
26.558
25.000
—
|376,98816
352,71943
367,04176
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
10+0
8+0
|8
8
10
8
|32.388
27.132
28.500
29.647
|376,06132
350,93819
354,94798
346,50244
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|41+0
35+0
37+0
29+0
|41
35
37
29
|33.713
27.749
28.100
26.477
|372,63047
348,96042
356,56514
356,86920
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
42+0
24+0
|47
42
42
24
|34.996
33.577
25.300
27.019
|369,15275
330,81438
365,71664
355,09639
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
42+0
47+0
19+0
|42
42
47
19
|35.153
24.237
24.600
24.325
|368,74957
359,94572
368,16829
364,08238
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
20+0
4+0
3+0
|5
20
4
3
|35.265
37.805
29.500
31.047
|368,45878
317,62753
351,74450
341,93428
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-GİRNE )
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0
6+0
6+0
8+0
|7
6
6
8
|36.376
27.995
29.100
30.686
|365,42899
348,22239
352,81289
343,11236
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|36.828
—
—
—
|364,22017
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
20+0
22+0
12+0
|20
20
22
10
|38.150
35.282
41.100
Dolmadı
|360,74780
325,63250
314,28530
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0
4+0
4+0
7+0
|4
4
4
7
|38.183
30.808
29.200
55.502
|360,67140
339,43517
352,48732
269,90452
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
42+0
42+0
|47
42
42
42
|38.489
36.105
35.200
39.504
|359,85228
323,04390
333,28903
316,23669
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
5+0
5+0
5+0
|2
5
5
5
|39.666
32.682
37.500
73.825
|356,84849
333,75324
325,73894
224,08658
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
4+0
3+0
|5
5
4
3
|40.061
29.331
30.900
28.354
|355,80370
344,12052
347,21226
350,84524
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|41+0
38+0
42+0
35+0
|41
38
42
35
|40.226
34.378
31.600
31.402
|355,39478
328,38241
345,12800
340,79345
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|23+0
23+0
23+0
23+0
|23
23
23
23
|40.410
29.468
39.000
36.002
|354,90093
343,64805
320,80444
326,57822
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
7+0
10+0
10+0
|6
7
10
10
|42.591
43.724
47.400
67.464
|349,19328
299,08683
294,53569
240,10739
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|24+0
22+0
25+0
20+0
|24
22
25
20
|43.349
31.720
33.200
37.714
|347,17732
336,77058
339,76429
321,49847
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0
16+0
17+0
12+0
|17
16
17
12
|44.133
29.019
29.600
27.355
|345,23611
345,15186
351,39843
354,10509
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
47+0
41+0
|47
42
47
41
|45.022
38.407
39.900
45.252
|343,03754
315,89065
317,81098
298,86289
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
4+0
4+0
10+0
|6
4
4
10
|48.468
42.350
37.700
44.934
|334,27791
303,41309
325,22726
299,77367
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0
22+0
25+0
21+0
|25
22
25
21
|50.880
44.324
48.800
54.120
|328,33106
297,30095
290,82422
273,51780
|AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0
3+0
3+0
5+0
|3
1
2
1
|56.904
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|313,62255
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|57.304
—
—
—
|312,69237
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|46+0
42+0
43+0
36+0
|46
42
43
36
|58.693
47.360
48.400
55.123
|309,31115
287,88511
291,90916
270,85010
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
2+0
8+0
—
|2
2
8
—
|61.808
38.387
42.700
—
|301,78393
315,94997
309,21392
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|27+0
22+0
25+0
12+0
|27
22
25
12
|63.649
43.243
49.200
58.040
|297,34892
300,58047
289,52970
263,32103
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|35+0
30+0
30+0
26+0
|35
30
30
20
|69.139
62.494
62.300
Dolmadı
|284,77095
245,42655
252,17044
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0
20+0
22+0
10+0
|22
20
22
10
|69.714
38.990
47.100
54.283
|283,43398
314,07917
295,62346
273,06897
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
42+0
40+0
9+0
|42
42
40
6
|69.769
57.572
64.900
Dolmadı
|283,28903
258,51438
245,11168
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|70.369
52.527
66.300
58.216
|281,92827
272,82424
241,52818
262,85456
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
2+0
3+0
3+0
|2
2
3
3
|70.790
61.033
46.100
56.235
|280,90690
249,33289
298,40165
267,97841
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|48+0
40+0
42+0
28+0
|48
40
42
28
|70.804
38.538
40.500
50.398
|280,86458
315,43534
316,15433
284,04843
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|71.700
67.043
—
—
|278,86191
233,16309
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|72.330
—
—
—
|277,54431
—
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
47+0
32+0
|47
42
47
32
|73.230
48.823
55.100
63.779
|275,27958
283,38016
272,11061
248,75367
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0
17+0
23+0
12+0
|17
17
23
12
|73.433
50.949
74.300
72.566
|274,99493
277,24676
221,49707
227,91974
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
1
|80.159
61.081
72.700
Dolmadı
|260,63509
249,22075
225,66900
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|36+0
32+0
23+0
20+0
|36
28
17
11
|85.919
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|248,97356
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
2+0
1+0
2+0
|2
—
—
—
|86.306
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|248,16209
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0
25+0
22+0
—
|25
25
14
—
|87.940
68.747
Dolmadı
—
|244,93182
227,93339
Dolmadı
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|91.044
—
—
—
|238,74664
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|26+0
5+0
11+0
—
|26
5
11
—
|91.828
50.147
51.400
—
|237,26064
279,54160
282,82379
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|21+0
17+0
10+0
6+0
|21
11
7
2
|93.309
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|234,36940
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|100.935
—
—
—
|219,82716
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
40+0
40+0
23+0
|47
40
40
11
|101.488
49.562
59.400
Dolmadı
|218,68413
281,23145
259,67398
Dolmadı
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|107.370
—
—
—
|206,90599
—
—
—
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
—
1
—
|116.210
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|186,79562
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
7+0
7+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı