İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

İNSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ 2021

Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

Eğer cesaretin varsa, elimi tut ve beni kalbinin olduğu yere götür. Senin gibi sevmenin nasıl olduğunu hissetmek istiyorum.