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2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

Türkiye ve dünya üzerinde sayısız kullanıcıya sahip olan platformda kullanıcılar tarafından biyografi alanına oldukça önem verilmektedir. Bu kısma kimileri hayatı hakkında bilgiler yazarken kimileri ise beğendikleri bir sözü ekleyebilmektedir. 2021 seçenekleri de bu noktada merak konusu olmaktadır. En güzel, kısa, uzun, anlamlı İnstagram biyografi sözleri seçeneklerine aşağıdan göz atabilirsiniz. İnstagram biyografi sözleri seçeneklerini kopyalayarak bu kısma kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 16:12
İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

İnstagram, her geçen gün kendini geliştiren ve dünya zerinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformudur. Sayısız kullanıcıya sahip olan sosyal ağda arkadaşlarınız ile etkileşim halinde olabilir, günlük hayattaki yaptıklarınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Fotoğraf ve video paylaşma platformu üzerinde görüntülü konuşma, sesli konuşma gibi daha pekçok özellik yer almaktadır. İnstagram biyografi alanı da kullanıcıların önem verdikleri alanlardan birisidir. ile en güzel, kısa, uzun sözlerden birisini seçerek bu alana ekleyebilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, uzun 2021 İnstagram biyografi sözleri

İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

İNSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ 2021

Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

Eğer cesaretin varsa, elimi tut ve beni kalbinin olduğu yere götür. Senin gibi sevmenin nasıl olduğunu hissetmek istiyorum.

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İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir.

Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir

Belki de hayat, yanlış anlayınca güzeldi.

Mutluluğun tek çaresi, onu paylaşmaktır. Byron

İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

Hayata devam edebilmek için, geçmişi unutmak gerekir.

Yanlış bir kalpte olmaktansa, yalnız olmayı tercih ederim.

Hayatta yaptığın seçimler kaybettiklerine değmeli.

Ben sana bunu yapar mıyım diyenlerin yapmadıkları şey kalmadı. Affedilmeye alışılmış insanların yüzsüzlüğüyle uğraşmak çok zor.

Kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar serbest olalım.

Benim yaşayacağım ne varsa, seninle olsun istiyorum.

İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

Dünyadaki en güçlü insan, başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadındır.

"Bozuk olunca maya; ne ar tanır ne de haya." – Hz. Mevlana

Bazı köprüleri geçmek, bazılarını ise yıkmak gerekir.

Dayanağı Allah olan birisini, nasıl yıkabilirsin ki?

O kadar güzel gülüyordu ki; sevmesem ziyan olacaktı.

Severek yaşamak, hayattaki en büyük meydan okumadır.

Görmeden seni isteyen gönlüm. Görünce nasıl dayansın

İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

Bizim çıkarsız yaşantımız, sizin menfaat terazini bozar.

Bir insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hiçbir şey boş bir sayfa kadar ilham verici değildir.

İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun İnstagram Biyografi Sözleri

Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir." – Mevlana

"Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir." – Pisagor

Birine çamur atmadan önce, ilk önce kendi ellerinin kirleneceğini unutma.

Her şeyi bilmek iyi olmuyor bazen. Keşke öğrenmeseydim diyor insan.

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Kimse sınanmadığı bir günahın masumu saymamalı kendini.

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