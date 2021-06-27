Türkiye'de ve dünya üzerinde en çok sevilen ve en fazla kullanıcısı olan sosyal ağ, her geçen gün üye sayısını arttırmaya devam ediyor. Bazı kişiler çeşitli nedenlerden dolayı hesaplarını kapatmak isterken, bu işlemi nasıl ve nereden yapacağı konusunda ise araştırmalar yapıyor. Instagram hesap silme işleminin uygulamada yapılamamasından dolayı bu konuda soru işaretleri kafalara takılıyor. İnstagram silme ve kapatma linki 2021 ile bu işlemi uygulamak için kısayol bağlantı ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Geçici ya da kalıcı olarak tamamen İnstagram silme ve kapatma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl kapatılır? İşte, İnstagram hesap kapatma ve silme linki...