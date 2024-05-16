Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
11:48
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULA! 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Son dakika İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 21 Nisan Pazar günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Ortaokul 5,6,7, 8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavın soru ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. Tahmini puanlarını hesaplayan öğrenciler kesin sonuçlar için ''2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı meb.gov.tr ekranı ile bursluluk sonuçları sorgulama…