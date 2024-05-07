İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:02
İOKBS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 21 Nisan Pazar günü 5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmişti. Burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak eden binlerce öğrenci, ''İOKBS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme süreci ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak Bursluluk Sınavı sonuçları meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden bakılır 2024, açıklandı mı? İşte e-okul VBS sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler…