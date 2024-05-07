İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 2024 Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Kılavuza göre; 2024 İOKBS sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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