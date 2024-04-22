İOKBS soruları ve cevapları PDF yayımlandı mı? MEB 2024 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama

Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:54
İOKBS soruları ve cevapları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı takviminde. 21 Nisan günü gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için uygulanıyor. MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları PDF dosyası, sonuçlar öncesinde öğrencilerin erişimine açılıyor. Peki; 2024 İOKBS soruları, cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?