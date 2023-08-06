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Haberler Fotohaber iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15'in çıkış tarihi sızdırıldı!
Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 16:48

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15'in çıkış tarihi sızdırıldı!

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 serisini duyurmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve şimdi iPhone 15 hakkında pek çok söylenti ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni seriyi heyecanla bekleyen teknolojiseverler "iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, özellikleri neler, tanıtım tarihi belli mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere çoğu iPhone duyurusu Salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? İşte tanıtım tarihiyle ilgili öne sürülen iddialar.

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15’in çıkış tarihi sızdırıldı!

Apple kullanıcıları ise iPhone 15'in ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyordu. Ortaya atılan iddialar sonrası yeni serinin tanıtım tarihinin ifşa olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklara göre yeni iPhone cihazlarının çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, özellikleri neler, tanıtım tarihi belli mi? İşte tanıtım tarihi, fiyatları ve özellikleriyle ilgili son iddialar.

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15’in çıkış tarihi sızdırıldı!

İPHONE 15 TANITIM TARİHİ SIZDIRILDI! İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 15 serisi için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek seriyle ilgili sayısız sızıntı ve rapor ortaya çıktı.

Son olarak iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen 9to5Mac'e göre; dünyaca ünlü mobil operatörler çalışanlarından 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek büyük bir lansman nedeniyle izin almamalarını istedi.

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iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15’in çıkış tarihi sızdırıldı!

Bu açıklama sonrası ise söz konusu etkinliğin iPhone lansmanları için genellikle eylül ayını tercih eden Apple'a ait olduğu öne sürüldü.

Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. Hatırlanacağı üzere iPhone 14 7 Eylül 2022, iPhone 13 ise 17 Eylül 2021 tarihinde tanıtılmıştı.

iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ancak Apple cephesinden henüz iPhone 15 serisinin tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Apple açıklaması geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15’in çıkış tarihi sızdırıldı!

13 Eylül'de gerçekleştirileceği iddia edilen Apple lansmanında vitrine çıkacak tek ürünler iPhone 15 serisi olmayacak. Şirket, geçmişteki gibi Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, yeni iMac, yeni AirPods ve çok daha fazlasını kullanıcıların beğenisine sunacak.

Apple'ın iPhone 15 serisini belirtilen 13 Eylül'de vitrine çıkarması durumunda ön siparişlerin 15 Eylül tarihinde başlaması ve bundan bir hafta sonra yani 22 Eylül'de de genel satışın başlaması bekleniyor.

Serinin ülkemizde de benzer tarihlerde raflardaki yerini alması bekleniyor.

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15’in çıkış tarihi sızdırıldı!

İPHONE 15 DEĞİŞEN ÖZELLİKLER NELER OLACAK?

İddialara göre iPhone 15 serisi; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşacak.

iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

Dört yeni model de Dynamic Island (Dinamik Ada) ve Lightning yerine USB-C bağlantı noktası özelliğine sahip olacak.

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenecek.

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