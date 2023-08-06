Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 16:48

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? iPhone 15'in çıkış tarihi sızdırıldı!

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 serisini duyurmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve şimdi iPhone 15 hakkında pek çok söylenti ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni seriyi heyecanla bekleyen teknolojiseverler "iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, özellikleri neler, tanıtım tarihi belli mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere çoğu iPhone duyurusu Salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, tanıtım tarihi belli mi? İşte tanıtım tarihiyle ilgili öne sürülen iddialar.