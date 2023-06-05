APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Apple iPhone fiyatları merak ediliyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği WWDC etkinliği ile piyasaya süreceği pek çok ürünü tanıtan Apple'ın bu gelişmesi akabinde Türkiye'de iPhone fiyatları son dakika gündeme geldi. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürün arasından telefon almak isteyenler iphone 11,12,13,14 güncel fiyatlarını sorguluyor. Peki, Apple fiyatlarıile iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, merak edilenler…