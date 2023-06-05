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Haberler Fotohaber APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 23:38

APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Apple son dakika Türkiye iPhone fiyatları sorgulanıyor. Apple, bugün 5 Haziran Pazartesi ABD'de düzenlediği WWDC etkinliğinde işletim sisteminin son sürümlerini, Mac modellerini ve yeni sanal gerçeklik gözlüğü Viso Pro'yu tanıttı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlar güncel İphone 11,12,13,14 sorgulamaya başladı. Peki, iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, Apple fiyatları son durum...

APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Apple iPhone fiyatları merak ediliyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği WWDC etkinliği ile piyasaya süreceği pek çok ürünü tanıtan Apple'ın bu gelişmesi akabinde Türkiye'de iPhone fiyatları son dakika gündeme geldi. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürün arasından telefon almak isteyenler iphone 11,12,13,14 güncel fiyatlarını sorguluyor. Peki, Apple fiyatlarıile iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, merak edilenler…

APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

İPHONE FİYATLARI SON DURUM

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB- 37.999 TL

256 GB- 40.999 TL

512 GB- 46.999 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

128 GB- 41.999 TL

256 GB- 44.999 TL

512 GB- 50.999 TL

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APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB- 48.999 TL

256 GB- 51.999 TL

512 GB- 57.999 TL

1 TB- 63.999 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB- 52.999 TL

256 GB- 55.999 TL

512 GB- 61.999 TL

1 TB- 67.999 TL

APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 28.499 TL

256 GB - 31.499 TL

512 GB - 37.499 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 31.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 240.999 TL

APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPHONE 12 FİYATLARI

64 GB- 28.499 TL

128 GB- 29.999 TL

256 GB- 32.999 TL

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