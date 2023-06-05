Giriş Tarihi: 05.06.2023 23:38
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
23:38
APPLE SON DAKİKA: iPhone fiyatları GÜNCEL listesi: Apple iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Apple son dakika Türkiye iPhone fiyatları sorgulanıyor. Apple, bugün 5 Haziran Pazartesi ABD'de düzenlediği WWDC etkinliğinde işletim sisteminin son sürümlerini, Mac modellerini ve yeni sanal gerçeklik gözlüğü Viso Pro'yu tanıttı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlar güncel İphone 11,12,13,14 sorgulamaya başladı. Peki, iPhone 11,12,13,14 telefon fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, Apple fiyatları son durum...