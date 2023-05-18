İPHONE FİYATLARI ZAMMI | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye, iPhone ve diğer birçok ürünün fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme geldi. Sosyal medyada da birçok paylaşıma neden olan zam haberi sonrası Apple Türkiye'nin internet sitesinde ürünlere genel olarak yüzde 10 civarında bir zam uygulandığı görüldü. Peki, Zamlı iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 yeni ve zamlı Apple iphone fiyat listesi ve tüm detaylar.