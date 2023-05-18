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Haberler Fotohaber İPHONE FİYATLARI ZAMMI | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:50

İPHONE FİYATLARI ZAMMI | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye zammı sonrası iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. En çok tercih edilen teknoloji devi Apple'ın bu kararı sonrası gerek piyasa takipçileri gerekse yakın zamanda telefon almayı düşünen vatandaşlar "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Bir süre önce iPhone'lar başta olmak üzere Mac'lere ve diğer donanım ürünlerine yapılan fiyat artışının etkisi geçmemişken, yeni zam kararı dikkat çekti. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 yeni ve zamlı Apple fiyat listesi ve tüm detaylar.

ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu zam mı geldi?

Apple Türkiye, iPhone ve diğer birçok ürünün fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme geldi. Sosyal medyada da birçok paylaşıma neden olan zam haberi sonrası Apple Türkiye'nin internet sitesinde ürünlere genel olarak yüzde 10 civarında bir zam uygulandığı görüldü. Peki, Zamlı iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 yeni ve zamlı Apple iphone fiyat listesi ve tüm detaylar.

ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu zam mı geldi?

İPHONE FİYATLARINA ZAM!

iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 29.999 TL
iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL

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ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu zam mı geldi?

iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL
3.nesil iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 18.499 TL

İŞTE ZAM SONRASI SONRASI IPHONE 14 FİYATLARI

En düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'den 35.999 TL oldu.

ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu zam mı geldi?

128 GB'lık iPhone 14 Plus: 39.999 TL
512 GB'lık en yüksek model iPhone 14 Plus: 48.399 TL

ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu zam mı geldi?

iPhone 14 Pro'ların yeni fiyatları ise şöyle:

128 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı: 45.999 TL
256 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı: 48.799 TL

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