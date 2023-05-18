İPHONE FİYATLARI ZAMMI | Apple Türkiye iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye zammı sonrası iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. En çok tercih edilen teknoloji devi Apple'ın bu kararı sonrası gerek piyasa takipçileri gerekse yakın zamanda telefon almayı düşünen vatandaşlar "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Bir süre önce iPhone'lar başta olmak üzere Mac'lere ve diğer donanım ürünlerine yapılan fiyat artışının etkisi geçmemişken, yeni zam kararı dikkat çekti. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 yeni ve zamlı Apple fiyat listesi ve tüm detaylar.