Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:20
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
14:20
İPHONE FİYATLARINA ZAM HABERİ: Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
iPhone fiyatları, Apple Türkiye'nin geçtiğimiz hafta gelen zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Zamlı fiyatların açıklanmasıyla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL olurken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. Gerek piyasa takipçileri gerekse yakın zamanda telefon almayı düşünen vatandaşlar şimdi yeni ve zamlı fiyat listesini yakından takip ediyor. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları…