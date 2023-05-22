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Haberler Fotohaber İPHONE FİYATLARINA ZAM HABERİ: Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:20

İPHONE FİYATLARINA ZAM HABERİ: Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatları, Apple Türkiye'nin geçtiğimiz hafta gelen zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Zamlı fiyatların açıklanmasıyla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL olurken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. Gerek piyasa takipçileri gerekse yakın zamanda telefon almayı düşünen vatandaşlar şimdi yeni ve zamlı fiyat listesini yakından takip ediyor. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları

iPhone yeni ve zamlı fiyat listesi belli oldu! Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple'ın dikkat çeken zam açıklaması, özellikle sosyal medyada gündeme getirildi. Yapılan yeni zamla beraber en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL olurken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. Bu kapsamda "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 yeni ve zamlı Apple iPhone (11, 12,13, 14 Pro Pro Max) modelleri fiyat listesi ve tüm detaylar.

iPhone yeni ve zamlı fiyat listesi belli oldu! Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE FİYATLARINA ZAM!

iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 29.999 TL
iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL

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iPhone yeni ve zamlı fiyat listesi belli oldu! Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL
3.nesil iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 18.499 TL

İŞTE ZAM SONRASI SONRASI IPHONE 14 FİYATLARI

En düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'den 35.999 TL oldu.

iPhone yeni ve zamlı fiyat listesi belli oldu! Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

128 GB'lık iPhone 14 Plus: 39.999 TL
512 GB'lık en yüksek model iPhone 14 Plus: 48.399 TL

iPhone yeni ve zamlı fiyat listesi belli oldu! Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 14 Pro'ların yeni fiyatları ise şöyle:

128 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı: 45.999 TL
256 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı: 48.799 TL

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