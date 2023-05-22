İPHONE FİYATLARINA ZAM HABERİ: Apple Türkiye fiyatları arttırdı! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple'ın dikkat çeken zam açıklaması, özellikle sosyal medyada gündeme getirildi. Yapılan yeni zamla beraber en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL olurken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. Bu kapsamda "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 yeni ve zamlı Apple iPhone (11, 12,13, 14 Pro Pro Max) modelleri fiyat listesi ve tüm detaylar.