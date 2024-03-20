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Haberler Fotohaber İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:09

İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. İSG başvuru 2024 ÖSYM AİS ekranı üzerinden takip edilmeye başladı. Başvuru kılavuzu ile belli olacak detaylarla birlikte işlemler gerçekleşecek. Adaylar sınava kayıtlarını bir hafta içerisinde tamamlayacak. Peki; 2024 İSG başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İSG başvuru tarihleri başlıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına girecek adayları, ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlıyor. Kılavuzla belli olan sınav ücreti yatırıldıktan sonra sınava kayıt gerçekleşecek. Peki; 2024/1 İSG başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İSG BAŞVURU TARİHİ 2024

İSG/1 başvurusu 20-27 Mart tarihleri arasında alınacak.

Başvurular başladığında ÖSYM tarafından duyuru yapılacak.

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İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İSG BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 20-27 Mart 2024 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.

İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ÖSYM'nin AİS sayfasında yer alan bilgilere göre 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvuru ücreti henüz belli olmadı. Kılavuz yayımlandığında ve ücret açıklandığında adaylar ödemelerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecekler.

İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İSG/1 NE ZAMAN?

İSG/1 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

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