İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ÖSYM'nin AİS sayfasında yer alan bilgilere göre 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvuru ücreti henüz belli olmadı. Kılavuz yayımlandığında ve ücret açıklandığında adaylar ödemelerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecekler.