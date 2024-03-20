Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:09
İSG BAŞVURU 2024 || ÖSYM kılavuzu ile İSG başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. İSG başvuru 2024 ÖSYM AİS ekranı üzerinden takip edilmeye başladı. Başvuru kılavuzu ile belli olacak detaylarla birlikte işlemler gerçekleşecek. Adaylar sınava kayıtlarını bir hafta içerisinde tamamlayacak. Peki; 2024 İSG başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...