İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı hızla düşerken Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girildi. Kuvvetli yağışlar sonrası uzun süredir düşüş eğilimi gösteren barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. Gece saatlerinde kent genelinde başlayan yağış yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Peki; İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum nedir? İşte 16 Kasım güncel baraj doluluk oranı...