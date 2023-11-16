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Haberler Fotohaber İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 16:38

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı hızla düşerken Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girildi. Kuvvetli yağışlar sonrası uzun süredir düşüş eğilimi gösteren barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. Gece saatlerinde kent genelinde başlayan yağış yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Peki; İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum nedir? İşte 16 Kasım güncel baraj doluluk oranı...

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış, kent genelinde yer yer etkisini gösteriyor. Megakentte yaşayan vatandaşlar, bu kuvvetli yağışların barajları nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki; 16 Kasım 2023 İstanbul baraj doluluk oranları, ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum nedir? İşte, İSKİ verileri ile baraj doluluk oranları güncel durum...

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

16 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanak sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranı artış gösterdi.

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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 17.28'e çıkmıştı.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

DOLULUK ORANI YÜZDE 17.47

16 Kasım 2023 Perşembe günü itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 17.47'ye yükseldi.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 35,96

Darlık Barajı 27,36

Elmalı Barajı 20,17

Terkos Barajı 8,97

Alibey Barajı 18,56

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