İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları güncel || Kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış, kent genelinde yer yer etkisini gösteriyor. Megakentte yaşayan vatandaşlar, bu kuvvetli yağışların barajları nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki; 16 Kasım 2023 İstanbul baraj doluluk oranları, ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum nedir? İşte, İSKİ verileri ile baraj doluluk oranları güncel durum...