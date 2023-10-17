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Haberler Fotohaber İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:45

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları isim listesi il il sorgulamaları başladı. Toplum Yararına Program kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye, Çanakkale, Yüreğir, Niğde, Adıyaman, Kırklareli, Ankara, Çankırı TYP başvuru sonuçları için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda ''2023 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama genel olarak il ve ilçe müdürlüklerinin resmi siteleri üzerinden duyurulacak. İşte, İŞKUR personel alımı TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ve il il son durum…

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023-2024 dönemi için gündemdeki yerini aldı. Toplum Yararına Program kapsamında yapılan personel alımında Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye, Çanakkale, Yüreğir, Niğde, Adıyaman, Kırklareli, Ankara, Çankırı illerinde istihdam edilmek üzere başvurular alınmıştı. Şimdi ise İŞKUR TYP sonuçları nihai isim listesi il il sorgulanıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR personel alımı 2023 TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ile il il isim listesi…

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP kura sonuçları il il açıklanıyor. Asil ve yedek isim listesi, Valilik veya ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

Ayrıca TYP kura başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden de öğrenilebiliyor.

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İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İL İL TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

E-DEVLET TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP BAŞVURU SORGULAMA

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER

Haliliye - 300 İşçi Alımı

Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı

Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı

Kilis - 100 İşçi Alımı

Çanakkale - 13 İşçi Alımı

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

Yüreğir - 15 İşçi Alımı

Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı

Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı

Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı

Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı

Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı

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