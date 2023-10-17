Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:45

İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP başvuru sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları isim listesi il il sorgulamaları başladı. Toplum Yararına Program kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye, Çanakkale, Yüreğir, Niğde, Adıyaman, Kırklareli, Ankara, Çankırı TYP başvuru sonuçları için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda ''2023 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama genel olarak il ve ilçe müdürlüklerinin resmi siteleri üzerinden duyurulacak. İşte, İŞKUR personel alımı TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ve il il son durum…