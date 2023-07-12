Giriş Tarihi: 12.07.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 18:55

İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum bilgisi merak ediliyor. Dünyanın pek çok yerinde etkisini gösteren El Nino sıcaklıkları temmuz ayından itibaren Türkiye'de kendini göstermesi ve 45-50 derece sıcaklıkların en kötü etkileyeceği illerin başında İstanbul ve çevresi gelmesi sebebiyle vatandaşlar barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden barajlardaki su seviyesini güncel olarak paylaşıyor. Peki, İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda? İşte, yanıtı…