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Haberler Fotohaber İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 18:55

İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum bilgisi merak ediliyor. Dünyanın pek çok yerinde etkisini gösteren El Nino sıcaklıkları temmuz ayından itibaren Türkiye'de kendini göstermesi ve 45-50 derece sıcaklıkların en kötü etkileyeceği illerin başında İstanbul ve çevresi gelmesi sebebiyle vatandaşlar barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden barajlardaki su seviyesini güncel olarak paylaşıyor. Peki, İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda? İşte, yanıtı…

İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?

İstanbul barajların su durumu nasıl sorusu yaşanan küresel ısınma kaynaklı mevsim normallerinin dışında gelişen aşırı sıcaklıklar sebebiyle sorgulanıyor. İSKİ baraj doluluk oranı her gün resmi sitesi üzerinde güncel olarak paylaşıyor. İstanbul barajlarının doluluk oranları yüzde kaç sorusu 15 milyondan fazla İstanbullu tarafından merak ediliyor. İşte, 12 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 12 TEMMUZ 2023
İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak paylaşılıyor. İSKİ verilerine göre 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı %42.3 olarak ölçüldü. Paylaşılan verilere göre barajlardaki son bir haftalık değişim -0.92 (%) olarak hesaplandı.

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İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?
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İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?
İSTANBUL BARAJ DOLUK ORANLARI İSKİ VERİLERİ! 12 Temmuz 2023 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç, su durumu nasıl, ne durumda?
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