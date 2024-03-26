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Haberler Fotohaber İstanbul Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: İstanbul’da hangi parti kimi aday gösterdi?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:13

İstanbul Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: İstanbul’da hangi parti kimi aday gösterdi?

81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. İstanbul belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin İstanbul belediye başkanı adayları.

İstanbul Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: İstanbul’da hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile İstanbul belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı İzmir belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin İstanbul belediye başkan adayları listesi…

İstanbul Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: İstanbul’da hangi parti kimi aday gösterdi?

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İSTANBUL MURAT KURUM
İYİ PARTİ İSTANBUL MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL EMRE BERK HACIGÜZELLER
ANAVATAN PARTİSİ İSTANBUL UMUT ÇINAR
DEMOKRATİK SOL PARTİ İSTANBUL NESİM PAKIR
YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL MEHMET ALTINÖZ
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ İSTANBUL MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İSTANBUL ORHAN GÖKDEMİR
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İSTANBUL OSMAN TEKİN
ZAFER PARTİSİ İSTANBUL AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ İSTANBUL ZİYA İNCEDERE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ İSTANBUL CİHAN ERDOĞANYILMAZ
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ İSTANBUL BURHANETTİN AKTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL EKREM İMAMOĞLU
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ İSTANBUL MUSTAFA AYTAŞ
OCAK PARTİSİ İSTANBUL OSMAN ÇELİK
ADALET BİRLİK PARTİSİ İSTANBUL MUHARREM MUTLU
MİLLET PARTİSİ İSTANBUL HASAN HÜSNÜ GÜNER
MİLLİ YOL PARTİSİ İSTANBUL HÜSEYİN IŞIK
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ İSTANBUL İDRİS ŞAHİN
SAADET PARTİSİ İSTANBUL BİROL AYDIN
VATAN PARTİSİ İSTANBUL İBRAHİM OKAN ÖZKAN
BAĞIMSIZ İSTANBUL VEDAT TAYLAN YILDIZ
BAĞIMSIZ İSTANBUL YÜKSEL ÖZDEN
BAĞIMSIZ İSTANBUL ADEM BAYRAKTAR
BAĞIMSIZ İSTANBUL MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
BAĞIMSIZ İSTANBUL BURAK EMRE ÇETİN
BAĞIMSIZ İSTANBUL MİRHAT TEKİN BRUSK
BAĞIMSIZ İSTANBUL AHMET SOYTÜRK
BAĞIMSIZ İSTANBUL ORHAN ÇEBİ
BAĞIMSIZ İSTANBUL MERVE KARATAŞ
BAĞIMSIZ İSTANBUL GÜVEN AKICI
BAĞIMSIZ İSTANBUL AHMET BİRİKMEN
BAĞIMSIZ İSTANBUL YAŞAR POLAT
BAĞIMSIZ İSTANBUL HABİP AKSU
BAĞIMSIZ İSTANBUL İSHAK AKBAY
BAĞIMSIZ İSTANBUL HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
BAĞIMSIZ İSTANBUL VEDAT ÖZTÜRK
BAĞIMSIZ İSTANBUL GALİP MENTEŞE
BAĞIMSIZ İSTANBUL CEMAL TARANCI
BAĞIMSIZ İSTANBUL POLAT ERDOĞAN
BAĞIMSIZ İSTANBUL FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
BAĞIMSIZ İSTANBUL HÜSEYİN DURMAZ
BAĞIMSIZ İSTANBUL SENA ELEST AKINCI
BAĞIMSIZ İSTANBUL UĞUR ETLİK
BAĞIMSIZ İSTANBUL ATAKAN BOZYAYLA
BAĞIMSIZ İSTANBUL BİLEN AKPINAR
BAĞIMSIZ İSTANBUL ÖMER KARVAN
BAĞIMSIZ İSTANBUL ABDULLAH ARLİ
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SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

SEÇİM SONUÇLARI 2024 TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'daki tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

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