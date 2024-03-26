İstanbul Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: İstanbul’da hangi parti kimi aday gösterdi?

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|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
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|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
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|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
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|YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
|İSTANBUL
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|AKTÜRK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
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|OSMAN
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|MİLLİ YOL PARTİSİ
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