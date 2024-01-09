İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:28
Türkiye bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken, AKOM'dan İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise megakente sarı kodlu uyarıda bulunurken fırtına beklendiğini bildirdi. Bu noktada ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bazı uzmanlar, kar yağışı için bu haftayı işaret etmişti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber karın kendini göstermesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar.