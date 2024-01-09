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Haberler Fotohaber İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:28

İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

Türkiye bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken, AKOM'dan İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise megakente sarı kodlu uyarıda bulunurken fırtına beklendiğini bildirdi. Bu noktada ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bazı uzmanlar, kar yağışı için bu haftayı işaret etmişti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber karın kendini göstermesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar.

İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

Ocak ayına girilmesiyle beraber yurt geneli için peş peşe yağışlı ve soğuk hava uyarısı yapıldı. Megakentte ikamet eden vatandaşların merakla beklediği İstanbul kar yağışı açıklaması da AKOM'dan geldi. Bu kapsamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Uzman isimler yağış için Ocak ayının ikinci haftasını işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu ile İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarıda bulundu. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken megakent ve çevresinde fırtına bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM son dakika İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı…

İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

BEKLENEN KAR GELİYOR! SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

Beklenen kar geliyor, Türkiye kara kışa teslim oluyor. Salı günü karla karışık yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak.

Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.

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İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

YURT KARA BÜRÜNECEK

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek."

İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da bu hafta karın çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, İstanbul'da kar yağışının 13 Ocak'ta etkili olabileceğini söylüyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, konu ile ilgili olarak son açıklamasında ''İstanbul'da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek, sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasa da kar görülebilir. Takip edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

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