İstanbul hava durumu, kar ve fırtına uyarısı! AKOM ve Meteoroloji son dakika açıklamaları: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi gün?

Ocak ayına girilmesiyle beraber yurt geneli için peş peşe yağışlı ve soğuk hava uyarısı yapıldı. Megakentte ikamet eden vatandaşların merakla beklediği İstanbul kar yağışı açıklaması da AKOM'dan geldi. Bu kapsamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Uzman isimler yağış için Ocak ayının ikinci haftasını işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu ile İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarıda bulundu. Yurdun dört bir yanında hava sıcaklığı hızla düşerken megakent ve çevresinde fırtına bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM son dakika İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı…