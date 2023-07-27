Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:56

İstanbul'da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

İstanbul servis ücretlerine zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün UKOME toplantısı sonrası servis ücretlerine zam konuşulup tartışılacak. Güncel İstanbul servis ücretleri 2023'e baktığımızda en kısa mesafe olan 0 – 1 km aylık ücret 792 TL olarak belirlenirken, en uzun mesafe 23 – 25 km için aylık 1901 TL belirlendi. Yeni ücret, ikinci dönemden beri geçerli olarak sunuldu. Bu noktada İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu sorusu yöneltilmekte. İşte son dakika İstanbul okul servis ücretleri zammı hakkında son dakika bilgiler