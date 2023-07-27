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Haberler Fotohaber İstanbul'da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023
Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:56

İstanbul'da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

İstanbul servis ücretlerine zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün UKOME toplantısı sonrası servis ücretlerine zam konuşulup tartışılacak. Güncel İstanbul servis ücretleri 2023'e baktığımızda en kısa mesafe olan 0 – 1 km aylık ücret 792 TL olarak belirlenirken, en uzun mesafe 23 – 25 km için aylık 1901 TL belirlendi. Yeni ücret, ikinci dönemden beri geçerli olarak sunuldu. Bu noktada İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu sorusu yöneltilmekte. İşte son dakika İstanbul okul servis ücretleri zammı hakkında son dakika bilgiler

İstanbul’da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

İstanbul servis ücretlerine zam mı geldi, yüzde kaç zam var soruları gündem oldu. Kilometre başına aylık ve yıllık ücretler en son 6 Şubat 2023'te belirlenirken, bugün UKOME'de servis ücretlerine zam hakkında konuşulması bekleniyor.

İstanbul’da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek.

Gelen bilgilere göre servis ücretlerinde yüzde 82'lik bir artış olması bekleniyor. Karar henüz kesin değil.

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İstanbul’da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

GÜNCEL İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023

Mesafe

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

İstanbul’da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

İstanbul’da servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Kilometre başına aylık ve yıllık güncel İstanbul okul servis ücretleri 2023

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

25 km'yi aşan km için 16,61 TL

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