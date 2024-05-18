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Haberler Fotohaber İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 08:26

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul trafiğe kapatılacak yollar listesi İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı. 18 Mayıs Cumartesi günü İstanbul ve İstanbul'da Atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde, trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahları vatandaşlarla paylaşıldı. Mega kentliler tarafından 18 Mayıs İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu araştırılmaya başladı. Trafiğe kapatılacak yolları Valilik duyurdu. Peki, Yarın hangi yolla, kaça kadar trafiğe kapatılacak? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 18 Mayıs 2024

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul bugün hangi yolların kapanacağı ve alternatif güzergahlar belli oldu. İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 18 Mayıs Cumartesi günü sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, İstanbul'da alternatif yollar hangileri? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır." denildi.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?
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