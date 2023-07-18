İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS ile araştırılıyor. ÖSYM kılavuzu ile gerçekleştirilecek YKS tercihleri gündemdeki yerini aldı. Sınav sonuçları ardından puanlarını öğrenecek adaylar listelerini hazırlayacak. 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar bölüm bölüm araştırılıyor. Öte yandan üniversite bünyesindeki fakülteler de gündemde. İşte, 2023 İstanbul Üniversitesi taban puanları İÜ lisans ve önlisans bölümleri…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.712
2.227
1.900
1.863
|531,58603
491,21925
534,19276
524,00223
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
300+8
|287
287
287
308
|4.030
3.035
2.810
2.609
|526,92353
484,60119
530,08649
519,04441
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|11.101
11.455
12.500
13.063
|510,81137
451,23693
505,33035
482,99019
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
—
2
1
|18.053
Dolmadı
11.100
Dolmadı
|499,25470
Dolmadı
507,72337
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|20.960
22.061
20.700
17.652
|494,73945
430,02470
492,33145
472,76446
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.137
29.558
31.100
30.894
|484,73254
418,34070
478,26831
448,89817
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
170+5
170+5
170+5
|154
175
175
175
|42.863
37.786
36.200
33.547
|466,17966
407,11407
471,87574
444,61622
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.438
68.681
75.800
76.998
|439,05612
372,01371
425,65516
385,01092
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|78.929
72.733
67.400
58.952
|425,82377
367,91702
435,29451
407,57482
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|128.363
—
—
—
|381,51963
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|133.085
155.294
147.000
158.242
|377,92388
304,62176
358,44351
316,28578
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|141.706
140.744
141.000
—
|371,67701
313,29944
362,44604
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|183.388
235.192
259.000
—
|345,87031
268,01204
297,94795
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|192.103
243.641
—
—
|341,24650
265,06243
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|205.785
210.731
249.000
264.585
|334,50790
277,64478
301,90152
270,87122
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|259.888
306.384
310.000
—
|311,64464
246,13143
279,79269
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|268.406
294.180
303.000
315.249
|308,56833
249,43934
281,88952
256,66122
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|288.618
327.233
—
—
|301,60926
240,81530
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Su Bilimleri Fakültesi
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|332.330
363.107
336.000
353.656
|288,37499
232,07946
271,78407
247,69027
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
250+7
|154
73
154
140
|558.315
Dolmadı
524.000
Dolmadı
|244,90916
Dolmadı
232,02332
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
—
—
—
|968.111
Dolmadı
—
—
|207,24855
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|933
602
443
880
|504,60105
462,24567
512,04939
484,65254
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|500+13
480+12
490+13
500+13
|513
492
503
513
|5.405
5.691
3.810
4.090
|463,33829
409,97264
464,73966
444,99667
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|340+9
340+9
350+9
360+9
|349
349
359
369
|8.611
9.130
5.630
7.232
|450,12212
397,87682
453,43366
431,64826
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|12.110
18.566
10.000
12.553
|440,10262
379,32653
436,16281
419,00138
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|15.584
—
—
—
|433,29729
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|20.799
31.221
18.400
33.729
|426,46994
364,17384
418,28299
391,82318
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|62.995
71.522
66.900
76.462
|396,97661
334,77254
380,67553
360,85175
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|77.640
90.667
—
—
|389,35233
324,68489
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|91.813
104.461
91.300
97.305
|382,52743
318,28328
368,33677
349,48481
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|108.452
105.414
70.900
69.104
|375,09413
317,83348
378,57754
365,34301
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|123.235
133.290
133.000
130.379
|368,96492
306,48039
349,74296
334,14866
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|140.201
156.501
152.000
156.618
|362,46283
298,30728
342,22657
323,93753
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|143.275
138.316
86.600
79.604
|361,30688
304,61087
370,63696
358,98698
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|144.011
144.150
109.000
94.796
|361,04220
302,48755
360,03310
350,75776
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|147.444
168.278
192.000
—
|359,80174
294,51805
327,69522
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|220+6
220+6
220+6
230+6
|226
226
226
236
|175.693
186.879
182.000
184.978
|350,20378
289,02588
331,15083
314,33361
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|184.026
175.656
140.000
132.865
|347,59220
292,26768
346,65878
333,10113
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|280+7
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|203.588
217.750
213.000
213.546
|341,81068
280,90201
321,11194
305,84954
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
20+0
20+0
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|223.986
254.725
267.000
241.376
|336,31290
272,33917
305,88275
298,45473
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|238.806
246.234
216.000
208.693
|332,61811
274,16253
320,19437
307,22363
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
20+0
20+0
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|286.187
300.146
273.000
264.950
|321,88137
263,34463
304,51825
292,82209
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|293.832
265.775
237.000
256.500
|320,32037
270,06084
314,16762
294,79255
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|296.642
319.340
292.000
292.432
|319,76756
259,90934
299,87025
286,79971
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|75+2
75+2
—
—
|77
77
—
—
|321.843
354.187
—
—
|314,82786
254,13720
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|388.747
409.793
389.000
419.301
|303,26632
245,84039
279,52336
264,49944
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|399.692
422.900
364.000
352.588
|301,55508
244,04051
284,35007
275,22858
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|411.658
435.084
377.000
369.084
|299,74277
242,40838
281,82814
272,39501
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|427.556
450.605
383.000
402.869
|297,39431
240,38370
280,74901
266,95231
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilim Tarihi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|454.217
472.910
446.000
454.143
|293,54860
237,57084
269,77781
259,54989
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|455.603
482.287
460.000
477.460
|293,35644
236,40107
267,45273
256,42973
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|498.703
538.569
496.000
520.149
|287,67580
228,81303
261,93358
251,02278
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|300+8
300+8
300+8
500+13
|308
293
308
259
|601.202
Dolmadı
739.000
Dolmadı
|275,65377
Dolmadı
232,21434
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|1500+38
1500+38
1400+35
1500+38
|1538
1294
1.435
1538
|649.609
Dolmadı
624.000
590.062
|270,54696
Dolmadı
244,93690
243,05403
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|250+7
250+7
250+7
250+7
|257
248
257
257
|684.703
Dolmadı
679.000
797.766
|267,06930
Dolmadı
238,60121
218,46372
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|300+8
300+8
300+8
300+8
|308
215
308
308
|704.709
Dolmadı
679.000
768.759
|265,15483
Dolmadı
238,62555
224,26003
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
100+3
250+7
|205
96
103
198
|711.802
Dolmadı
661.000
Dolmadı
|264,48469
Dolmadı
240,60267
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
200+5
500+13
|205
152
205
192
|713.030
Dolmadı
734.000
Dolmadı
|264,36507
Dolmadı
232,68347
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|250+7
250+7
100+3
250+7
|257
229
103
220
|716.253
Dolmadı
638.000
Dolmadı
|264,06530
Dolmadı
243,25433
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
150+4
250+7
|154
52
154
120
|765.091
Dolmadı
808.000
Dolmadı
|259,57210
Dolmadı
225,59677
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|300+8
300+8
300+8
500+13
|308
143
308
262
|765.338
Dolmadı
808.000
Dolmadı
|259,55242
Dolmadı
225,58594
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
120+3
150+4
|154
61
123
115
|822.241
Dolmadı
814.000
Dolmadı
|254,58442
Dolmadı
225,08411
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
150+4
250+7
|154
57
154
84
|824.279
Dolmadı
915.000
Dolmadı
|254,41414
Dolmadı
216,25269
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
800+20
—
|154
27
122
—
|1.037.057
Dolmadı
Dolmadı
—
|237,73136
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|800+20
800+20
800+20
—
|820
120
442
—
|1.068.213
Dolmadı
Dolmadı
—
|235,46493
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|5.467
5.122
4.270
4.481
|472,38721
440,29107
462,05294
456,68664
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|7.661
8.019
6.770
6.703
|459,43488
421,09868
442,15762
439,26394
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Çin Dili ve Edebiyatı
(Çince) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|11.986
11.345
11.300
10.821
|439,07263
405,04693
417,50608
416,98019
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|12.194
11.950
9.340
9.148
|438,20155
402,54850
427,26768
424,94602
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|13.215
11.709
—
—
|434,14845
403,49018
—
—