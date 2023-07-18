İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri gündemdeki yerini aldı. YÖK ATLAS üniversite YKS taban puanları kapsamında üniversite ve bölümler tek tek araştırılıyor. İstanbul'da okumayı tercih edecek adaylar İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 tablosunu araştırmaya devam ediyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversitede AUZEF de seçenekler arasında. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri taban puanları…