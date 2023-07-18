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Haberler Fotohaber İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:09

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS ile araştırılıyor. ÖSYM kılavuzu ile gerçekleştirilecek YKS tercihleri gündemdeki yerini aldı. Sınav sonuçları ardından puanlarını öğrenecek adaylar listelerini hazırlayacak. 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar bölüm bölüm araştırılıyor. Öte yandan üniversite bünyesindeki fakülteler de gündemde. İşte, 2023 İstanbul Üniversitesi taban puanları İÜ lisans ve önlisans bölümleri…

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri gündemdeki yerini aldı. YÖK ATLAS üniversite YKS taban puanları kapsamında üniversite ve bölümler tek tek araştırılıyor. İstanbul'da okumayı tercih edecek adaylar İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 tablosunu araştırmaya devam ediyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversitede AUZEF de seçenekler arasında. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri taban puanları…

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Tıp Fakültesi
  2. Hukuk Fakültesi
  3. Edebiyat Fakültesi
  4. Fen Fakültesi
  5. İktisat Fakültesi
  6. Eczacılık Fakültesi
  7. Diş Hekimliği Fakültesi
  8. İşletme Fakültesi
  9. Siyasal Bilgiler Fakültesi
  10. İletişim Fakültesi
  11. Su Bilimleri Fakültesi
  12. İlahiyat Fakültesi
  13. AUZEF
  14. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  15. Mimarlık Fakültesi
  16. Hemşirelik Fakültesi
  17. Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.712
2.227
1.900
1.863		 531,58603
491,21925
534,19276
524,00223
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 280+7
280+7
280+7
300+8		 287
287
287
308		 4.030
3.035
2.810
2.609		 526,92353
484,60119
530,08649
519,04441
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 11.101
11.455
12.500
13.063		 510,81137
451,23693
505,33035
482,99019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1

2
1		 18.053
Dolmadı
11.100
Dolmadı		 499,25470
Dolmadı
507,72337
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 20.960
22.061
20.700
17.652		 494,73945
430,02470
492,33145
472,76446
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.137
29.558
31.100
30.894		 484,73254
418,34070
478,26831
448,89817
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
170+5
170+5
170+5		 154
175
175
175		 42.863
37.786
36.200
33.547		 466,17966
407,11407
471,87574
444,61622
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.438
68.681
75.800
76.998		 439,05612
372,01371
425,65516
385,01092
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 78.929
72.733
67.400
58.952		 425,82377
367,91702
435,29451
407,57482
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2


 62


 128.363


 381,51963
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 133.085
155.294
147.000
158.242		 377,92388
304,62176
358,44351
316,28578
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 141.706
140.744
141.000
 371,67701
313,29944
362,44604
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 183.388
235.192
259.000
 345,87031
268,01204
297,94795
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 192.103
243.641

 341,24650
265,06243
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 205.785
210.731
249.000
264.585		 334,50790
277,64478
301,90152
270,87122
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 259.888
306.384
310.000
 311,64464
246,13143
279,79269
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 268.406
294.180
303.000
315.249		 308,56833
249,43934
281,88952
256,66122
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 288.618
327.233

 301,60926
240,81530
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Su Bilimleri Fakültesi		 Su Bilimleri ve Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 332.330
363.107
336.000
353.656		 288,37499
232,07946
271,78407
247,69027
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
250+7		 154
73
154
140		 558.315
Dolmadı
524.000
Dolmadı		 244,90916
Dolmadı
232,02332
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0

 2


 968.111
Dolmadı

 207,24855
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 933
602
443
880		 504,60105
462,24567
512,04939
484,65254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 500+13
480+12
490+13
500+13		 513
492
503
513		 5.405
5.691
3.810
4.090		 463,33829
409,97264
464,73966
444,99667
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 340+9
340+9
350+9
360+9		 349
349
359
369		 8.611
9.130
5.630
7.232		 450,12212
397,87682
453,43366
431,64826
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 12.110
18.566
10.000
12.553		 440,10262
379,32653
436,16281
419,00138
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 30+1


 31


 15.584


 433,29729
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 20.799
31.221
18.400
33.729		 426,46994
364,17384
418,28299
391,82318
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 62.995
71.522
66.900
76.462		 396,97661
334,77254
380,67553
360,85175
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2

 52
52

 77.640
90.667

 389,35233
324,68489
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 91.813
104.461
91.300
97.305		 382,52743
318,28328
368,33677
349,48481
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 108.452
105.414
70.900
69.104		 375,09413
317,83348
378,57754
365,34301
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 123.235
133.290
133.000
130.379		 368,96492
306,48039
349,74296
334,14866
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 140.201
156.501
152.000
156.618		 362,46283
298,30728
342,22657
323,93753
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 143.275
138.316
86.600
79.604		 361,30688
304,61087
370,63696
358,98698
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 144.011
144.150
109.000
94.796		 361,04220
302,48755
360,03310
350,75776
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 147.444
168.278
192.000
 359,80174
294,51805
327,69522
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 220+6
220+6
220+6
230+6		 226
226
226
236		 175.693
186.879
182.000
184.978		 350,20378
289,02588
331,15083
314,33361
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 184.026
175.656
140.000
132.865		 347,59220
292,26768
346,65878
333,10113
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 280+7
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 203.588
217.750
213.000
213.546		 341,81068
280,90201
321,11194
305,84954
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 20+0
20+0
20+0
 1


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 223.986
254.725
267.000
241.376		 336,31290
272,33917
305,88275
298,45473
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 238.806
246.234
216.000
208.693		 332,61811
274,16253
320,19437
307,22363
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 20+0
20+0
20+0
 1
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 286.187
300.146
273.000
264.950		 321,88137
263,34463
304,51825
292,82209
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ön lisans ve lisans bölümleri
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 293.832
265.775
237.000
256.500		 320,32037
270,06084
314,16762
294,79255
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 296.642
319.340
292.000
292.432		 319,76756
259,90934
299,87025
286,79971
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 75+2
75+2

 77
77

 321.843
354.187

 314,82786
254,13720
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 388.747
409.793
389.000
419.301		 303,26632
245,84039
279,52336
264,49944
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 399.692
422.900
364.000
352.588		 301,55508
244,04051
284,35007
275,22858
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 411.658
435.084
377.000
369.084		 299,74277
242,40838
281,82814
272,39501
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 427.556
450.605
383.000
402.869		 297,39431
240,38370
280,74901
266,95231
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilim Tarihi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 454.217
472.910
446.000
454.143		 293,54860
237,57084
269,77781
259,54989
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 455.603
482.287
460.000
477.460		 293,35644
236,40107
267,45273
256,42973
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 498.703
538.569
496.000
520.149		 287,67580
228,81303
261,93358
251,02278
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 300+8
300+8
300+8
500+13		 308
293
308
259		 601.202
Dolmadı
739.000
Dolmadı		 275,65377
Dolmadı
232,21434
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 1500+38
1500+38
1400+35
1500+38		 1538
1294
1.435
1538		 649.609
Dolmadı
624.000
590.062		 270,54696
Dolmadı
244,93690
243,05403
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 250+7
250+7
250+7
250+7		 257
248
257
257		 684.703
Dolmadı
679.000
797.766		 267,06930
Dolmadı
238,60121
218,46372
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 300+8
300+8
300+8
300+8		 308
215
308
308		 704.709
Dolmadı
679.000
768.759		 265,15483
Dolmadı
238,62555
224,26003
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 200+5
200+5
100+3
250+7		 205
96
103
198		 711.802
Dolmadı
661.000
Dolmadı		 264,48469
Dolmadı
240,60267
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 200+5
200+5
200+5
500+13		 205
152
205
192		 713.030
Dolmadı
734.000
Dolmadı		 264,36507
Dolmadı
232,68347
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 250+7
250+7
100+3
250+7		 257
229
103
220		 716.253
Dolmadı
638.000
Dolmadı		 264,06530
Dolmadı
243,25433
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
150+4
250+7		 154
52
154
120		 765.091
Dolmadı
808.000
Dolmadı		 259,57210
Dolmadı
225,59677
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 300+8
300+8
300+8
500+13		 308
143
308
262		 765.338
Dolmadı
808.000
Dolmadı		 259,55242
Dolmadı
225,58594
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
120+3
150+4		 154
61
123
115		 822.241
Dolmadı
814.000
Dolmadı		 254,58442
Dolmadı
225,08411
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
150+4
250+7		 154
57
154
84		 824.279
Dolmadı
915.000
Dolmadı		 254,41414
Dolmadı
216,25269
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
800+20
 154
27
122
 1.037.057
Dolmadı
Dolmadı
 237,73136
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 800+20
800+20
800+20
 820
120
442
 1.068.213
Dolmadı
Dolmadı
 235,46493
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
10+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 5.467
5.122
4.270
4.481		 472,38721
440,29107
462,05294
456,68664
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 7.661
8.019
6.770
6.703		 459,43488
421,09868
442,15762
439,26394
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Çin Dili ve Edebiyatı
(Çince) (4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 11.986
11.345
11.300
10.821		 439,07263
405,04693
417,50608
416,98019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 12.194
11.950
9.340
9.148		 438,20155
402,54850
427,26768
424,94602
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2

 52
52

 13.215
11.709

 434,14845
403,49018
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