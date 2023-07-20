Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:24

İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF taban puanları 2023 hakkında araştırmalara başladı. Üniversitelerin Açıköğretim Fakültesi kapsamında eğitim verilen iki ve dört yıllık bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. AUZEF sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. İşte, YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…