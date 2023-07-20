İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF taban puanları 2023 hakkında araştırmalara başladı. Üniversitelerin Açıköğretim Fakültesi kapsamında eğitim verilen iki ve dört yıllık bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. AUZEF sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. İşte, YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…
|ÜNİVERSİTESİ ADI
|BÖLÜM ADI
|PUAN TÜRÜ
|KONT.
|YERL.
|BAŞARI SIRASI
|TABAN
PUAN
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Açık Ö.)
|EA
|300
|300
|601.210
|275,65377
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi(Açık Ö.)
|EA
|1500
|1500
|649.556
|270,54696
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İşletme(Açık Ö.)
|EA
|250
|250
|684.713
|267,06930
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sosyoloji(Açık Ö.)
|EA
|300
|300
|704.805
|265,15483
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Açık Ö.)
|EA
|200
|200
|711.817
|264,48469
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Açık Ö.)(UOLP İng.)
|EA
|200
|200
|712.951
|264,36507
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Açık Ö.)
|EA
|250
|250
|716.204
|264,06530
|ÜNİVERSİTESİ ADI
|BÖLÜM ADI
|PUAN TÜRÜ
|KONT.
|YERL.
|BAŞARI SIRASI
|TABAN
PUAN
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar Programcılığı (Açık Öğretim)
|TYT
|500
|500
|699.918
|309,76690
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İlahiyat (Açık Öğretim)
|TYT
|500
|500
|904.711
|290,85195
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|E-Ticaret ve Pazarlama (Açık Öğretim)
|TYT
|500
|500
|1.018.241
|281,79166
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Grafik Tasarımı (Açık Öğretim)
|TYT
|800
|800
|1.024.193
|281,33971
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık Öğretim)
|TYT
|2200
|2200
|1.163.515
|271,34425
|TANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi(Açık Öğretim)
|TYT
|3000
|3000
|1.225.182
|267,22460
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğretim)
|TYT
|2000
|2000
|1.266.592
|264,52816
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğretim)
|TYT
|1000
|1000
|1.281.161
|263,60132
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)
|TYT
|1000
|1000
|1.371.622
|258,05545
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Kültürel Miras ve Turizm (Açık Öğretim)
|TYT
|300
|300
|1.381.188
|257,49154
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık Öğretim)
|TYT
|800
|800
|1.401.730
|256,27812
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sosyal Hizmetler (Açık Öğretim)
|TYT
|2200
|2200
|1.440.977
|254,00937
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Marka İletişimi (Açık Öğretim)
|TYT
|800
|800
|1.461.109
|252,87255
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Yaşlı Bakımı (Açık Öğretim)
|TYT
|450
|450
|1.465.632
|252,60688
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık Öğretim)
|TYT
|2000
|2000
|1.488.552
|251,32635