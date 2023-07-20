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Haberler Fotohaber İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:24

İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF taban puanları 2023 hakkında araştırmalara başladı. Üniversitelerin Açıköğretim Fakültesi kapsamında eğitim verilen iki ve dört yıllık bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. AUZEF sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. İşte, YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…

İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İstanbul üniversitesi AUZEF taban puanları 2023 YÖK Atlas ile belli oldu. YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler 17 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında AUZEF sıralama ve taban puanlarını araştırıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 2023 başarı sıralaması ve taban puanları sabah.com.tr'de takip ediliyor. İşte, YÖK Atlas AUZEF taban puanları ve başarı sıralaması…

İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ÜNİVERSİTESİ ADI BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ KONT. YERL. BAŞARI SIRASI TABAN
PUAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri(Açık Ö.) EA 300 300 601.210 275,65377
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi(Açık Ö.) EA 1500 1500 649.556 270,54696
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme(Açık Ö.) EA 250 250 684.713 267,06930
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji(Açık Ö.) EA 300 300 704.805 265,15483
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi(Açık Ö.) EA 200 200 711.817 264,48469
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Açık Ö.)(UOLP İng.) EA 200 200 712.951 264,36507
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Açık Ö.) EA 250 250 716.204 264,06530
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İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ÜNİVERSİTESİ ADI BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ KONT. YERL. BAŞARI SIRASI TABAN
PUAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı (Açık Öğretim) TYT 500 500 699.918 309,76690
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İlahiyat (Açık Öğretim) TYT 500 500 904.711 290,85195
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi E-Ticaret ve Pazarlama (Açık Öğretim) TYT 500 500 1.018.241 281,79166
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Grafik Tasarımı (Açık Öğretim) TYT 800 800 1.024.193 281,33971
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık Öğretim) TYT 2200 2200 1.163.515 271,34425
İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
TANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi(Açık Öğretim) TYT 3000 3000 1.225.182 267,22460
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğretim) TYT 2000 2000 1.266.592 264,52816
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğretim) TYT 1000 1000 1.281.161 263,60132
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim) TYT 1000 1000 1.371.622 258,05545
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm (Açık Öğretim) TYT 300 300 1.381.188 257,49154
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık Öğretim) TYT 800 800 1.401.730 256,27812
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açık Öğretim) TYT 2200 2200 1.440.977 254,00937
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Marka İletişimi (Açık Öğretim) TYT 800 800 1.461.109 252,87255
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açık Öğretim) TYT 450 450 1.465.632 252,60688
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık Öğretim) TYT 2000 2000 1.488.552 251,32635
İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023: YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
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