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Haberler Fotohaber İstanbullular dikkat! İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uzmanları tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:00

İstanbullular dikkat! İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uzmanları tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbullular dikkat lapa lapa kar yağacak! Ocak ayının gelişi ile birlikte İstanbul için her geçen dakika kar beklentileri artıyor. Yeni yılla birlikte mega kent kara teslim olacak. Meteoroloji uzmanları İstanbul için kar tarihini duyurdu. Kar yağışı için çok beklemeyecek olan İstanbullular için o tarihten itibaren soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor, kent beyaz örtüyle kaplanacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, yanıtı…

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul için kar tarihi duyuruldu, kara kış kapıda! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtı belli oldu. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk hava dalgasına bırakacak. Mega kentte termometreler 5 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağışı için tarihi verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul için kar tarihi duyuruldu, kara kış kapıda! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI TARİHİ VERİLDİ!
Mega Kent İstanbul için kar ne zaman yağacak sorusunun yanıt belli oldu. Meteoroloji kaynakları İstanbul için kar tarihini duyurdu. Üstelik İstanbullular kar yağışı için çok beklemek zorunda da kalmayacak.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul için kar tarihi duyuruldu, kara kış kapıda! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji uzmanlarına göre 10-11 Ocak tarihlerinde yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'a gelecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı. Soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının da etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul için kar tarihi duyuruldu, kara kış kapıda! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul için kar tarihi duyuruldu, kara kış kapıda! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yeni soğuk hava dalgasının İstanbul'da kar yapma ihtimalinin de yüksek olacağını belirten Orhan Şen, belirtilen tarih için henüz 10 gün olduğunu ve bu ihtimalin daha da artabileceğini ifade etti.

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