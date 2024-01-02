Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:00
İstanbullular dikkat! İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uzmanları tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbullular dikkat lapa lapa kar yağacak! Ocak ayının gelişi ile birlikte İstanbul için her geçen dakika kar beklentileri artıyor. Yeni yılla birlikte mega kent kara teslim olacak. Meteoroloji uzmanları İstanbul için kar tarihini duyurdu. Kar yağışı için çok beklemeyecek olan İstanbullular için o tarihten itibaren soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor, kent beyaz örtüyle kaplanacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, yanıtı…