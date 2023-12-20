Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:39

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu son dakika yanıt arıyor. 19 Kasım'da yılın ilk karı yağarken, daha sonra yağmur 16 milyonluk şehri etkisi altına aldı. Son günlerde hava mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmininde bulundu. Bu noktada Yılbaşına az bir süre kala, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, Yılbaşında yağacak mı soruları yanıt aramaya başladı. 5 günlük hava durumunda parçalı bulutlu ve sağanak yağış bulunuyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, konu hakkında detaylar