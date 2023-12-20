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Haberler Fotohaber İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:39

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu son dakika yanıt arıyor. 19 Kasım'da yılın ilk karı yağarken, daha sonra yağmur 16 milyonluk şehri etkisi altına aldı. Son günlerde hava mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmininde bulundu. Bu noktada Yılbaşına az bir süre kala, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, Yılbaşında yağacak mı soruları yanıt aramaya başladı. 5 günlük hava durumunda parçalı bulutlu ve sağanak yağış bulunuyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, konu hakkında detaylar

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, Yılbaşında yağar mı sorusunu 16 milyon vatandaş aratıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre bu hafta kar yağışı beklenmezken, 19 Kasım'da yağan kar sonrası bekleyiş sürüyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

BU AY KAR GÖRÜNMÜYOR

Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul'a muhakkak kar yağar.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

KIŞ NASIL GEÇECEK, KAR YAĞACAK MI?

Türkiye'de 2023-2024 kışı, genel olarak yağışlı ve soğuk geçecek. Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Hava sıcaklıkları açısından ise, 2023-2024 kışı, Türkiye'de ortalamanın üzerinde soğuk geçecek. Özellikle kasım ve aralık aylarında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

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