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Haberler Fotohaber İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:37

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

İstanbul'da termometreler kar yağışı değerlerine iniş yaptı. Ocak ayının gelişi ile birlikte kara kış kapıyı çaldı ve ülke genelinde sıcaklıklar rekor seviyede azaldı. Hal böyle olunca mega kentlilerin yanıt aradığı "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmeleri ile belli oldu. İşte, İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarih hakkında uzman açıklamaları…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları rekor bir biçimde düşmüştü. Kar yağışının beklendiği İstanbul'da, hava sıcaklığının 2 ila 5 derece düşeceğini belirten uzmanlar Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis uyarısında bulundu. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için yeni bir kar uyarısı yaptı. Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Marmara ve İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalktı.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

Gelecek haftalarda bu olasılık olmayacak değildir. Bugün İstanbul son günlerin en soğuk günü İstanbul 4 derece… Pazartesi 6-7 derece sıcaklık yükselecek. Salı günü gelecek yağmur kuvvetli görülüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

BUGÜN HAVA NASIL?
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor 4

Erzurum: Çok bulutlu -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu 8

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 günlük hava tahmin durumu raporuna göre bugün hariç haftaya Salı gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. 16 Ocak Salı günü ise İstanbul'da sağanak yağış geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.

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