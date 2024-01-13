Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:37
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!
İstanbul'da termometreler kar yağışı değerlerine iniş yaptı. Ocak ayının gelişi ile birlikte kara kış kapıyı çaldı ve ülke genelinde sıcaklıklar rekor seviyede azaldı. Hal böyle olunca mega kentlilerin yanıt aradığı "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmeleri ile belli oldu. İşte, İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarih hakkında uzman açıklamaları…