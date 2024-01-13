İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul uyarısı, tarih verildi!

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları rekor bir biçimde düşmüştü. Kar yağışının beklendiği İstanbul'da, hava sıcaklığının 2 ila 5 derece düşeceğini belirten uzmanlar Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis uyarısında bulundu. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak?