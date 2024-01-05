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Haberler Fotohaber İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:14

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yeni yıla, yeni umutlarla giren vatandaşlar heyecanla kar yağışı bekliyor. Son dakika hava durumu takibi yapan kişiler, saatlik ve günlük olarak hava durumu raporunu incelerken kar yağışı ne zaman başlayacak sorusuna da yanıt arıyor. "AKOM tarafından kar yağışı uyarısı geldi!" Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Sibirya kökenli soğuk hava dalgası haftanın ilk günü itibariyle etkisini gösterecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, havaların ne zaman soğuyacağını ve kar yağışının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar AKOM'un uyarısını yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi gün başlayacak, ne kadar etkili olcak? İşte, haftalık hava durumu raporu!

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK!

AKOM'dan yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için tarih verildi.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin 8 Ocak Pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, Salı ve Çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

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