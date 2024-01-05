Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:14
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?
Yeni yıla, yeni umutlarla giren vatandaşlar heyecanla kar yağışı bekliyor. Son dakika hava durumu takibi yapan kişiler, saatlik ve günlük olarak hava durumu raporunu incelerken kar yağışı ne zaman başlayacak sorusuna da yanıt arıyor. "AKOM tarafından kar yağışı uyarısı geldi!" Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Sibirya kökenli soğuk hava dalgası haftanın ilk günü itibariyle etkisini gösterecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?