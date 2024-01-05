İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar 8 derece düşecek! Hafta sonu hava durumu nasıl, kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, havaların ne zaman soğuyacağını ve kar yağışının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar AKOM'un uyarısını yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi gün başlayacak, ne kadar etkili olcak? İşte, haftalık hava durumu raporu!