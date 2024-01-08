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Haberler Fotohaber İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:04

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

Sıcaklıklar düştü fırtına başladı… İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğühava durumu raporu ile kontrol edilen tarihlerde geri sayım sürüyor. Yıl sonunda hazırlıklara başladıklarını aktaran İstanbul Valisi Davut Gül, önlem aldıklarını belirtmişti. Bu noktada şehrin sakinleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre lapa lapa kar an meselesi. İşte, 7 günlük rapor!

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul’da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

İstanbul'a kar geliyor! Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği hava durumunda fırtınalı günler başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 7 günlük hava durumu raporunda beklenen yağışa dair detay verildi. AKOM'dan yapılan açıklamada da 8 Ocak Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bugün yağar mı?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul’da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN UYARI: KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul’da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul’da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

AKOM'DAN KAR UYARISI!

"İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir.

Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir."

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul’da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

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