İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den İstanbul’da kar yağışı tahmini! İşte hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
08:04
Sıcaklıklar düştü fırtına başladı… İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğühava durumu raporu ile kontrol edilen tarihlerde geri sayım sürüyor. Yıl sonunda hazırlıklara başladıklarını aktaran İstanbul Valisi Davut Gül, önlem aldıklarını belirtmişti. Bu noktada şehrin sakinleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre lapa lapa kar an meselesi. İşte, 7 günlük rapor!