İstanbul’a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da Kasım ayında kış erken geldi dedirtti. 19 Kasım tarihinde yılın ilk karı yağarken, Aralık ayında kış nasıl geçecek merak ediliyor. Aralık ayında kar yağacak mı sorusu yanıt ararken, İstanbul'da sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları zaman zaman görülmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul haftalık hava durumu raporu...