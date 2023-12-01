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Haberler Fotohaber İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:48

İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken İstanbul'da ne zaman kar yağacak merak ediliyor. Kış mevsiminde dört gözle beklenen kar yağışı 19 Kasım'da bazı kesimlerde başlamıştı. Yüksek kesimlerde hala kar bulunurken, Aralık ayında kar yağışı ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji uyarıları...

İstanbul’a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da Kasım ayında kış erken geldi dedirtti. 19 Kasım tarihinde yılın ilk karı yağarken, Aralık ayında kış nasıl geçecek merak ediliyor. Aralık ayında kar yağacak mı sorusu yanıt ararken, İstanbul'da sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları zaman zaman görülmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul haftalık hava durumu raporu...

İstanbul’a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da Kasım ayının geri kalan günlerinde kar yağışı beklenmezken gözler Aralık ayına çevrildi.

Meteoroloji raporlarıne göre İstanbul'da Aralık ve Ocak ayında kar yağışı şuanlık beklenmiyor!

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İstanbul’a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

1 Aralık Cuma (bugün) hava durumu: Parçalı bulutlu Saatlik 20° 15°

2 Aralık Cumartesi hava durumu: Parçalı bulutlu Saatlik 21° 16°

3 Aralık Pazar hava durumu: Parçalı bulutlu Saatlik 21° 16°

İstanbul’a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL 1-7 ARALIK | HAFTALIK HAVA TAHMİNİ 🗓️

İstanbul Hava sıcaklıkları (1 - 7 Aralık 2023) artarak dağınık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
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