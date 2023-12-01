Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
11:48
İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken İstanbul'da ne zaman kar yağacak merak ediliyor. Kış mevsiminde dört gözle beklenen kar yağışı 19 Kasım'da bazı kesimlerde başlamıştı. Yüksek kesimlerde hala kar bulunurken, Aralık ayında kar yağışı ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji uyarıları...