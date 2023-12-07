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Haberler Fotohaber İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:30

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 7 Aralık 2023 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kağıthane ve daha birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak 19 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 7 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbulluların gündeminde yerini aldı. BEDAŞ, bugün 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti bazı semtlerde 7 saatten uzun sürecek. İşte BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi yapacağı ilçe ve mahalleler

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

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