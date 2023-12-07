Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:30

İstanbul’da 19 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 7 Aralık 2023 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kağıthane ve daha birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak 19 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 7 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…