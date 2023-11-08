İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

Son Dakika İstanbul'da deprem hissedildi. Gece saatlerinde Marmara Denizi üzerinde meydana gelen 4 üzerindeki sarsıntı İstanbul ile birlikte Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale gibi birçok ilden duyuldu. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği başlıklarında araştırmalara başladı. Peki; 8 Kasım 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta? İşte, Marmara depremi hakkında tüm ayrıntılar!