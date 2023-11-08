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Haberler Fotohaber İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 07:26

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?

Son Dakika İstanbul'da deprem hissedildi. Gece saatlerinde Marmara Denizi üzerinde meydana gelen 4 üzerindeki sarsıntı İstanbul ile birlikte Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale gibi birçok ilden duyuldu. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği başlıklarında araştırmalara başladı. Peki; 8 Kasım 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta? İşte, Marmara depremi hakkında tüm ayrıntılar!

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

İstanbul'da deprem haberleri gündeme geldi. Gece saatlerinde sallanan Marmara birçok ile etki etti. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem özellikle merkez üssüne yakın bölgelerde şiddetli hissedildi. Beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde denizdeki sarsıntılar bölge halkını endişelendiriyor. İstanbul deprem şiddeti, büyüklüğü ve derinliği ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer aldı. Peki; 8 Kasım İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta?

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

MARMARA SALLANDI: BALIKESİR, TEKİRDAĞ, İSTANBUL'DA DEPREM HİSSEDİLDİ!

7 Kasım saat 23.05'ta gerçekleşen deprem yerin 4.33 km altında kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi Balıkesir açıkları olarak belirlendi.

4.1 büyüklüğündeki deprem merkeze yakın yerlerde şiddetli hissedildi.

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İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

İSTANBUL DEPREM GRAFİĞİ

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)

Tarih:2023-11-07 Saat:23:05:48 TSİ

Derinlik:4.33 km

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Beklenen İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon Deprem Uzmanı Morıwaki, "İstanbul'u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında olmuştur. Marmara denizi altındaki faylarında Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeydeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlanma periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmaz'' şeklinde konuştu.

Depremin yaklaştığına yönelik açıklamalar yapan uzmanlar tam zamanın kestirelemeyeceğini aktarıyor.

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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