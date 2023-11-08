İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile İstanbul’da deprem mi oldu, ne zaman?

İstanbul'da deprem haberleri gündeme geldi. Gece saatlerinde sallanan Marmara birçok ile etki etti. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem özellikle merkez üssüne yakın bölgelerde şiddetli hissedildi. Beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde denizdeki sarsıntılar bölge halkını endişelendiriyor. İstanbul deprem şiddeti, büyüklüğü ve derinliği ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer aldı. Peki; 8 Kasım İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta?