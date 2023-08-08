Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:10

İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

İstanbul okul servis ücretlerine zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 11.00'de düzenlenecek. Toplantıda İstanbul okul servis ücreti zammı 2023 de konuşulacak. Güncel İstanbul servis ücretleri 2023'e baktığımızda en kısa mesafe olan 0 – 1 km aylık ücret 792 TL olarak belirlenirken, en uzun mesafe 23 – 25 km için aylık 1901 TL belirlendi. Zam gelmesi halinde yeni ücretler, 2023 – 2024 güz dönemi için geçerli olacak. Peki, İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte konu hakkında detaylar