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Haberler Fotohaber İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:10

İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

İstanbul okul servis ücretlerine zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 11.00'de düzenlenecek. Toplantıda İstanbul okul servis ücreti zammı 2023 de konuşulacak. Güncel İstanbul servis ücretleri 2023'e baktığımızda en kısa mesafe olan 0 – 1 km aylık ücret 792 TL olarak belirlenirken, en uzun mesafe 23 – 25 km için aylık 1901 TL belirlendi. Zam gelmesi halinde yeni ücretler, 2023 – 2024 güz dönemi için geçerli olacak. Peki, İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte konu hakkında detaylar

İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün yapılacak UKOME toplantısında İETT biletlerine, taksi ve minibüslere zam konuşulacağı gibi, okul servis ücretleri de gündemdeki konular arasındaki yerini alacak.

İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Gündem, yapılacak zamlar olacak.

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İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

GÜNCEL İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023

Mesafe

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

İstanbul’da okul servis ücreti zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte kilometre başına İstanbul okul servis ücretleri 2023

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

25 km'yi aşan km için 16,61 TL

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