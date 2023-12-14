İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu mega kentte sıcaklıklar ciddi derecede düşecek. Bir süredir mega kentte mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar yerini dondurucu soğuğa bırakacak. Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı kar yağışı etkisi altına alacak ve İstanbul'da termometreler 8 dereceye kadar düşecek. Hal böyle olunca İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 14-18 Aralık hava durumu.