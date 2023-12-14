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Haberler Fotohaber İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:53

İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu mega kentte sıcaklıklar ciddi derecede düşecek. Bir süredir mega kentte mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar yerini dondurucu soğuğa bırakacak. Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı kar yağışı etkisi altına alacak ve İstanbul'da termometreler 8 dereceye kadar düşecek. Hal böyle olunca İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 14-18 Aralık hava durumu.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. Yurdun kuzey batısından ülkeye kar yağışı giriş yapacak. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ beyaz örtüyle kaplanacak. İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 14-18 Aralık hava durumu raporu…

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek. İstanbul'da bugün 16 derece olarak kaydedilen sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu kar yağışı bazı bölgeleri etkisi altına alacak.

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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren kar yağışı ülkeye kuzeybatı yönünden giriş yapacak ve soğuk ve yağışlı hava tekrardan yurdu etkisi altına alacak.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

BATI'DAN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı başlıyor. Pazar günü kar yağışının iç bölgelerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Sıcaklıklar düşecek, kar gelecek! İşte 14-18 Aralık hava durumu

TERMOMETRELER 8 DERECE ÖLÇECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu mega kentte termometreler 8 derece olarak ölçülecek. Sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanacağı belirtilirken bugün mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yanıltıcı olabileceği ön görülüyor.

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