Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul, Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 17:36
İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlı kavga yaşandı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma: 4 yaralı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...

Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi İle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...

Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu. Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İstanbul'da sıcak anlar! Çok sayıda yaralı var...
BİZE ULAŞIN