İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

İstanbul'da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 16 milyondan fazla İstanbul sakini "İstanbul taksi açılış ücreti zammı" hakkında araştırmalar yapıyor. UKOME toplantısında konu değerlendirilecekken, Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti. Peki, İstanbul'da taksi indi bindi ücreti zammı ne kadar? İşte güncel İstanbul'da taksi indi bindi ücreti 2023