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Haberler Fotohaber İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:55

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

İstanbul'da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 16 milyondan fazla İstanbul sakini "İstanbul taksi açılış ücreti zammı" hakkında araştırmalar yapıyor. UKOME toplantısında konu değerlendirilecekken, Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti. Peki, İstanbul'da taksi indi bindi ücreti zammı ne kadar? İşte güncel İstanbul'da taksi indi bindi ücreti 2023

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

İstanbul'da taksi indi bindi ücretine zam mı geldi, ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Ocak ayında yapılan zamdan sonra yeni bir fiyat artışı daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde. UKOME toplantısında toplu ulaşıma, okul servis ücretlerine ve taksilere zam yapılması konuşuluyor. Peki, İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, ne kadar oldu? İşte detaylar

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

İSTANBUL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ZAM MI YAPILDI?

Sosyal medyada indi bindi ücretinin 70 TL'ye yükseldiği yazsa da iddialar gerçek değil. Henüz taksilere zam yapılmış değil.

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İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA TAKSİYE ZAM MI YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek.

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

Konunun toplantıda konuşulacağı söyleniyor.

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2023

Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti

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