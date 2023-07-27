İstanbul’da taksi indi bindi ücreti 2023 ne kadar oldu, zam mı geldi? İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, kaç TL oldu?

İstanbul'da taksi indi bindi ücretine zam mı geldi, ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Ocak ayında yapılan zamdan sonra yeni bir fiyat artışı daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde. UKOME toplantısında toplu ulaşıma, okul servis ücretlerine ve taksilere zam yapılması konuşuluyor. Peki, İstanbul taksi açılış ücreti zam mı yapıldı, ne kadar oldu? İşte detaylar