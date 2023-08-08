Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:42

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023

İstanbul'da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 11.00'de düzenlenecek. Toplantıda gündem konuları arsında İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023 zammı da yer alıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti. İstanbul'da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar