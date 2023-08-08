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Haberler Fotohaber İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:42

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023

İstanbul'da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 11.00'de düzenlenecek. Toplantıda gündem konuları arsında İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023 zammı da yer alıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti. İstanbul'da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023

İstanbul'da taksi indi bindi ücreti zammı 2023 ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün saat 11.00'de yapılacak olan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi toplantısında taksi sahipleri, zam taleplerinde bulunacak. İşte İstanbul Taksi indi bindi ücreti 2023

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Gündem, yapılacak zamlar olacak.

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İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023

İSTANBUL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ZAM MI YAPILDI?

Sosyal medyada indi bindi ücretinin 70 TL'ye yükseldiği yazsa da iddialar gerçek değil. Henüz taksilere zam yapılmış değil.

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023

GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2023

Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti

İstanbul’da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte güncel İstanbul taksi indi bindi ücreti 2023
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