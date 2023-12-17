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Haberler Fotohaber YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji ve Valilik'ten fırtına uyarısı geldi! 18 Aralık Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:30

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji ve Valilik'ten fırtına uyarısı geldi! 18 Aralık Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?

Hafta sonu mega kent kuvvetli sağanak yağmura ve fırtınaya teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok il için şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül mega kentte etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşları uyardı. Bu noktada 16 milyonu aşan nüfusuyla mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 18-21 Aralık hava durumu.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 18 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sağanak ve fırtına uyarısında bulunurken mega kentte kuvvetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Peki 18 Aralık'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte, İstanbul Valisi Davut Gül açıklamaları ve okulların durumuna yönelik son dakika gelişmeleri…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 18 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; bu akşam Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 18 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 3 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkisini gösterirken Trakya'da ise Edirne'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 18 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün termometreler 7 dereceyi gösteriyor. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağışın gece yarısı sona ererken bölgesel çapta sağanak yağmurşar devam ediyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 18 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürüyor. Bakırköy'de fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hafta sonunu dışarıda değerlendiren vatandaşlar ise yağmur ve fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Yağışlı hava akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

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