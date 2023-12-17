Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:30

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji ve Valilik'ten fırtına uyarısı geldi! 18 Aralık Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?

Hafta sonu mega kent kuvvetli sağanak yağmura ve fırtınaya teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok il için şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül mega kentte etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşları uyardı. Bu noktada 16 milyonu aşan nüfusuyla mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 18-21 Aralık hava durumu.