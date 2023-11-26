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Haberler Fotohaber İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:54

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?

Son dakika yarın okullar tatil mi gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre İstanbul kar yağışı bekliyor. Gece saatlerinde başlayan fırtınayla birlikte birçok il yağışa hazırlanmış durumda. Sıcaklıklar düşerken İstanbul'da hava durumu parçalı, çok bulutlu yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Karın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Kar tatili açıklaması için gözler valilikte. Peki, 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, yarın okullar tatil mi ilan edildi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?

27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi sorusu Meteoroloji'nin kar yağışı uyarıları ardından valilikte yanıt arıyor. Marmara'da etkili olması beklenen yağışın okulları etkileyip etkilemediği araştırılanlar arasında. Havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde beklenen kar için tedbirler alındı. Öğrenci ve veliler ise gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak, açıklama geldi mi? İşte, yanıtlar.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?

2023-2024 KIŞ TEDBİRLERİ TOPANTISI GERÇEKLEŞTİ!

AFAD merkezinde gerçekleşen Kış Tedbirleri Toplantısı'ndan çıkan kararlar şöyle:

  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.
  • Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.
  • Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.
  • Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.
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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?
  • Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.
  • Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.
  • Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?

26 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım 2023 Pazar günü için hava durumu tahmininde bulundu. Kuzeyden gelen rüzgarlar ülkemize giriş yapacakken, kıyılarımız oldukça soğuyacak. İki gündür güney rüzgarları yüzünden hava sıcaklıkları yükselirken, 26 Kasım günü ülkemiz küçük bir kışı yaşayacak.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?

Yayımlanan hava durumu tahmin haritasına göre Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesinde şiddetli yağmur beklenirken, Bursa, Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor.

Buralar dışında Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı tahmin ediliyor.

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