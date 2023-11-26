İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar uyarısı! 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, dersler tatil mi?

Son dakika yarın okullar tatil mi gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre İstanbul kar yağışı bekliyor. Gece saatlerinde başlayan fırtınayla birlikte birçok il yağışa hazırlanmış durumda. Sıcaklıklar düşerken İstanbul'da hava durumu parçalı, çok bulutlu yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Karın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Kar tatili açıklaması için gözler valilikte. Peki, 27 Kasım Pazartesi okul var mı yok mu, yarın okullar tatil mi ilan edildi?