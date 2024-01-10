İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

11 Ocak Perşembe günü (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mega kent için sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Bu noktada okulların durumu sorgulanıyor. Peki, yarın okullar kar tatili olur mu? İşte, detaylar…