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Haberler Fotohaber İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 13:55

İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

Mega kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Yoğun kar yağışı sebebiyle Tekirdağ ve Kırklareli'nde eğitim öğretime bir gün ara verilmesinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Kentin yüksek noktalarında ölçülen kar yağışının ardından okulların durumu merak ediliyor. Peki; yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega şehirde okullar açık mı kapalı mı olacak, açıklama geldi mi? İşte, detaylar…

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

11 Ocak Perşembe günü (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mega kent için sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Bu noktada okulların durumu sorgulanıyor. Peki, yarın okullar kar tatili olur mu? İşte, detaylar…

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

10-11 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın bugün yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAR YAĞIŞI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün öğle saatlerine doğru İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Beylikdüzü'nde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

8 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?
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