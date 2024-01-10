Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:55
İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega kette okullar tatil mi edildi, açıklama geldi mi?
Mega kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Yoğun kar yağışı sebebiyle Tekirdağ ve Kırklareli'nde eğitim öğretime bir gün ara verilmesinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Kentin yüksek noktalarında ölçülen kar yağışının ardından okulların durumu merak ediliyor. Peki; yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu? 11 Ocak Perşembe günü mega şehirde okullar açık mı kapalı mı olacak, açıklama geldi mi? İşte, detaylar…