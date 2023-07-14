Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:38

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı kesinti programına göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Şişli'nin bazı sokaklarına elektrik verilemeyecek. BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 14 Temmuz bugün megakentte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da belli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 14 Temmuz Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak 15 ilçe ve sokakları paylaştı. Peki 14 Temmuz Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

SİLİVRİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul


Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 14/07/2023 13:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 16:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 15:00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

EYÜPSULTAN

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 14:00

Küçükçekmece'de elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Küçükçekmece

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah FEVZİ ÇAKMAK, KOCATEPE sk / YENİ MAHALLE mah KÜME sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2.ŞANLI, 2601., 3.GAZİ, 3.GÜNDOĞDU, 3.MERİÇ, 3.TUNA, DUMLUPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, KIBRIS, KOCATEPE, SAKARYA sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00

ÇATALCA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çatalca

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMZA, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah BAHAR, KUZU sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kağıthane

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AYDAN, AYÇİÇEĞİ, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 14/07/2023 09:30:00 - 14/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:30

ARNAVUTKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 14/07/2023 09:30:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SON DAKİKA