İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

SİLİVRİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul



Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 14/07/2023 13:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 16:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 15:00