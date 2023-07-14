İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 14/07/2023 13:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 16:00
BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00
ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 15:00