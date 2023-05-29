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Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:37

İstanbul’un fethinin bu yıl (2023) kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?

Bir çağı kapatıp bir çağı açan İstanbul'un Fethi her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs'ta tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. 29 Mayıs 1453 yılında fethedilen İstanbul yıllar boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış, Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Peki, dünya ve Osmanlı açısından mühim bir önemi olan İstanbul'un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İşte, İstanbul'un fethinin önemi ve merak edilen detaylar…

İstanbul’un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un Fethi 29 Mayıs'ta kutlanıyor. Bizans İmparatorluğu'na son veren bu fetih hareketiyle birlikte Türkler, bir çağ açıp, bir çağ kapattı. Fetih gününden itibaren yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik etmiş olan bu ulu şehir jeopolitik, ekonomik ve siyasi önemi günümüzde de devam etmektedir. Peki, İstanbul'un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü, fethin kaçıncı yılı? İşite, fethin önemi ve diğer detaylar…

İstanbul’un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?

Tarih sayfalarında 6 Nisan – 29 Mayıs 1453 tarihlerini kapsayan 53 günlük yoğun bir kuşatma süreci anlatılmaktadır. Hücumun son günü olarak bilinen tarih yıldönümü olarak kabul edilir:

29 Mayıs 1453

(Hicri 857)

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İstanbul’un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇINCI YILI?

Bu sene fethin 569. Yılı kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 53 günlük kuşatması 29 Mayıs 1453 tarihinde son bulmasından ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana tam 570 yıl geçmiştir.

İstanbul’un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.

Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.

İstanbul’un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?

II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı.

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