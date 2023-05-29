Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
11:37
İstanbul’un fethinin bu yıl (2023) kaçıncı yıl dönümü? İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir?
Bir çağı kapatıp bir çağı açan İstanbul'un Fethi her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs'ta tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. 29 Mayıs 1453 yılında fethedilen İstanbul yıllar boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış, Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Peki, dünya ve Osmanlı açısından mühim bir önemi olan İstanbul'un fethinin bu yıl 2023 kaçıncı yıl dönümü? İşte, İstanbul'un fethinin önemi ve merak edilen detaylar…