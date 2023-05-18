Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!

Kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışarak puanlama yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasına hafta başında katılan yeni yarışmacı ve kayınvalidesi ile rekabet dozu artmıştı. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta 18 Mayıs günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve günün birincisi olan ve 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşan o isim ve kayınvalidesi.