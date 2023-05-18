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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:55

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!

Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın finaline bir gün kala gelinler kıran kırana bir mücadeleye girecek ve bugün kazanan gelin ve kayınvalidesi haftanın finalinde 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşmış olacak. Gelinim Mutfakta 18 Mayıs Perşembe günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli odu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 18 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!

Kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışarak puanlama yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasına hafta başında katılan yeni yarışmacı ve kayınvalidesi ile rekabet dozu artmıştı. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta 18 Mayıs günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve günün birincisi olan ve 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşan o isim ve kayınvalidesi.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 18 MAYIS KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 18 Mayıs salı günü yayınlanan 1144. bölümünde kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'nden en yüksek puanı alarak birinci olan ve çeyrek altını almaya hak kazanan isim Ezgi oldu.

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 18 MAYIS KİM KAZANDI?

Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Ezgi oldu.

PUAN DURUMU

Ezgi: 20

Miyase: 15

Tuğba:14

Merve: 9

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 18 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!

KAYINVALİDE PUANLARI

Sevilay gelini Miyase'ye 3, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.

Gönül gelini Tuğba'ya 4, rakibi Miyase'ye 5 puan verdi.

Gönül Ediz gelini Ezgi'ye 1, rakibi Merve'ye 5 puan verdi.

Türkan gelini Merve'ye 4, rakibi Miyase'ye 5 puan verdi.

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