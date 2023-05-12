İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul İyi Parti Milletvekili adayları kimler oldu?

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
İşte, il il isim listesi:
Adana
GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ
Afyonkarahisar
HAKAN ŞEREF OLGUN
MUSTAFA ENİS ARABACI
SAFFET ACAR
OKŞAN ULUSOY EFE
GÖNÜL AR GÜNGÖR
İBRAHİM ACAR
Ağrı
ÖZHAN KOÇİNTAR
METİN AYDEMİR
KENAN KAÇMAZ
ÇAĞDAŞ ÇELİK
Amasya
İBRAHİM MERMER
MEHMET KİP
HİKMET RUŞEN MENEKŞE
Ankara 1. Bölge
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL
Ankara 2. Bölge
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
Ankara 3. Bölge
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP ÖZDEMİR
Antalya
UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI
Artvin
HAMZA GEZMİŞ
HÜSEYİN IŞIK
Aydın
ÖMER KARAKAŞ
AHMET ERTÜRK
TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
ERHAN ALGAN
SEMRA YÜCEL
FEVZİ KÖSE
CEMAL SARI
PINAR ÖNCER
Balıkesir
TURHAN ÇÖMEZ
ÖZLEM URAL
NEDİM TUNA
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
NİLGÜN BAŞARAN
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
METİN ÖZGÜR
KEMAL GİRGİN
MEHMET ÇALIK
Bilecik
HALİL AYDOĞDU
EREN GÜVEN
Bingöl
HASAN KIZILBOĞA
SEMA TANİN
AHMET ARPA
Bitlis
EDİP SAFTER GAYDALI
LEVENT NASIR
MAŞALLAH ASLAN
Bolu
AHMET ÖRNEKBAŞ
İRFAN BAYAR
SUAT ORHAN
Burdur
FARUK ERKAN
SAFA SÖNMEZ
MEHMET YAVAŞ
Bursa 1. Bölge
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL
Bursa 2. Bölge
HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK