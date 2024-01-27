Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
10:18
SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir'de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde İzmir şiddetli sallantı ile uykusundan uyandı. Ege Denizi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Aydın, Manisa ve çevre illerde şiddetli sallantıyı hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki; 27 Ocak 2024 az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...