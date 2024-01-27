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Haberler Fotohaber SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir'de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 10:18

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir'de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde İzmir şiddetli sallantı ile uykusundan uyandı. Ege Denizi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Aydın, Manisa ve çevre illerde şiddetli sallantıyı hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki; 27 Ocak 2024 az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir’de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?

Son dakika İzmir deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Ocak listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Ege Denizi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir’de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?

İZMİR DEPREM SON DAKİKA

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:19'da merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezinde 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 8.51 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aydın, Manisa ve diğer çevre illerde de hissedildi.

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SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir’de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?

İZMİR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 5.1(Mw)

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir)

Tarih: 27-01-2024

Saat:08:19:19

Derinlik: 8.51 km

AYDIN DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Germencik (Aydın)

Tarih: 27-01-2024

Saat: 07:31:52

Derinlik: 4.25 km

Ege Denizi'nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir’de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi İzmir’de deprem mi oldu, neresinde, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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