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Haberler Fotohaber İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:58

İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?

İzmir'in çeşitli noktalarında camilerin minareleriyle duyulan ezan sesleri, iftar sofralarının kurulma anını müjdeliyor. Kentin dört bir yanında bir araya gelen insanlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde birbirlerine dua edip, bereketi paylaşıyor. İzmir iftar saati, bu şehri farklı kılan bir birliktelik ve hoşgörü örneği sunuyor. Şehrin gündelik hayatında özel bir yer tutan bu an, İzmirli vatandaşları bir araya getirerek unutulmaz anılar biriktiriyor. Peki, İzmir iftar vakti saat kaçta? İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri…

İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?

İzmir'de Ramazan ayının bereketi şehri sarmış durumda. İftar vakti, bu tarihi kentte geleneksel lezzetlerle buluşmanın ve birlikte duaların edildiği andır. İzmir iftar saati, günün karanlığa büründüğü anda, tarih kokan sokaklarda ve camilerde gerçekleşiyor. Şehir, bu özel anı coşku ve samimiyetle karşılıyor. İşte, İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri.

İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?

İZMİR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

1. GÜN | 11 MART 2024 PAZARTESİ

Sahur (imsak) vakti: 06.01

İftar saati: 19.21

2. GÜN |12 MART 2024 SALI

Sahur (imsak) vakti: 05.59

İftar saati: 19.22

3. GÜN | 13 MART 2024 ÇARŞAMBA

Sahur (imsak) vakti: 05.58

İftar saati: 19.23

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İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?

İFTAR DUASI OKUNUŞU

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?

RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMALI?

  • Kur'ân Okumak ve Hatim Yapmak
  • Sahur Yapmak
  • Faziletine İnanarak Oruç Tutmak
  • Oruç Tutarken Haramlardan Kaçınmak
  • Teravih Namazı Kılmak
  • Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek
  • Teheccüd Namazı Kılmak
  • Dua Etmek
  • Tevbe ve İstiğfar Etmek
  • Salat-u Selamı Çoğaltmak
  • Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek
  • Kadir Gecesini Aramak
  • Zekat Vermek
  • Fitre Vermek
  • Sadaka ve İnfakları Çoğaltmak
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