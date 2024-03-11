Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
13:58
İZMİR iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saati kaçta?
İzmir'in çeşitli noktalarında camilerin minareleriyle duyulan ezan sesleri, iftar sofralarının kurulma anını müjdeliyor. Kentin dört bir yanında bir araya gelen insanlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde birbirlerine dua edip, bereketi paylaşıyor. İzmir iftar saati, bu şehri farklı kılan bir birliktelik ve hoşgörü örneği sunuyor. Şehrin gündelik hayatında özel bir yer tutan bu an, İzmirli vatandaşları bir araya getirerek unutulmaz anılar biriktiriyor. Peki, İzmir iftar vakti saat kaçta? İmsakiye 2024 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri…