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Haberler Fotohaber İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:26

İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?

Tüm İslam alemi için mübarek olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşuluyor. Bereket, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü bu ay özlenen iftarları ve sahurlarıyla Müslümanlarla buluşuyor. Ramazan ayında farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar İzmir imsakiye araştırmalarına başladı. İlk sahur ile oruçlarına başlayıp iftar ile sonlandıracaklar. Oruç ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlar için "İzmir imsakiye ile ilk sahur ve iftar saat kaçta? İzmir iftar vakti ve sahur saati

İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?

Bu yıl İslam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü son erecek. Müslümanlar yer yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini Diyanet'in yayınladığı imsakiyeye göre yerine getirecekler. İzmir için ilk iftar ve sahur saatleri belli oldu. İşte, İzmir iftar vakti ve sahur saati

İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?

İZMİR'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

İzmir İftar Vakti: 19:21

İzmir Sahur (İmsak) Vakti: 06:01

İzmir Teravih Namazı Vakti: 20:37

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

İzmir İftar Vakti: 19:22

İzmir Sahur (İmsak) Vakti: 05:59

İzmir Teravih Namazı Vakti: 20:38

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

İzmir İftar Vakti: 19:23

İzmir Sahur (İmsak) Vakti: 05:58

İzmir Teravih Namazı Vakti: 20:39

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İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?

İZMİR HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Seferihisar GÜDÜKMİNARE C.

Menderes GÖLCÜKLER MH.C.

Bornova KÜÇÜK C.

Aliağa HELVACI MH. FATİH C.

Karabağlar ÖKTEM-NURİ OSMANİYE MESCİDİ C.

Buca HİCRET MESCİDİ

Kemalpaşa KADİR ÖZER C.

Kemalpaşa KADİR ÖZER C.

Bornova VEYSEL KARANİ C.

Bergama HACIHEKİM C.

Ödemiş GÜRCÜZADE C.

Karabağlar FATİH C.

Çeşme KALE C.

Konak VARYANT FATİH C.

Menemen ÇINARLI C.

Menemen MERKEZ MH.TAŞ C.

Karşıyaka KEMALPAŞA C.

Balçova UĞUR C.

Bayraklı FADIL SUMMAK C.

Bornova PINARBAŞI YIKIKMİNARE C.

Karaburun MÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ

Bayraklı MANAVKUYU FATİH C.

Tire YAHŞİBEY C.

Tire YAHŞİBEY C.

İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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