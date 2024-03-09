Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
13:26
İzmir iftar vakti ve sahur saati! 2024 İzmir İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?
Tüm İslam alemi için mübarek olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşuluyor. Bereket, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü bu ay özlenen iftarları ve sahurlarıyla Müslümanlarla buluşuyor. Ramazan ayında farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar İzmir imsakiye araştırmalarına başladı. İlk sahur ile oruçlarına başlayıp iftar ile sonlandıracaklar. Oruç ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlar için "İzmir imsakiye ile ilk sahur ve iftar saat kaçta? İzmir iftar vakti ve sahur saati