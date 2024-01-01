Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
10:45
Japonya'dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Japonya, doğal afetlerle iç içe bir coğrafyada bulunmasıyla bilinen ülke, bugün 7.4 şiddetinde bir depremle sarsıldı. An itibariyle gelen bilgilere göre, depremin şiddeti, ülke genelinde endişeye neden oldu. Japonya deprem ile sarsıldı ve bu ani sarsıntı, halk arasında kısa süreli panik ve korkuya sebep oldu. Yetkililer, şu ana kadar oluşan hasarın boyutunu belirlemeye çalışırken, depremin vurduğu bölgelerdeki insanların güvenliği için önlemler alınıyor. Depremin etkilediği yerlerde yaşayan insanlarla alakalı olayın geniş çaplı etkileri hala netleşmeyi bekliyor. İşte, Japonya depremin detayları...