Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Japonya'dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 10:45

Japonya'dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Japonya, doğal afetlerle iç içe bir coğrafyada bulunmasıyla bilinen ülke, bugün 7.4 şiddetinde bir depremle sarsıldı. An itibariyle gelen bilgilere göre, depremin şiddeti, ülke genelinde endişeye neden oldu. Japonya deprem ile sarsıldı ve bu ani sarsıntı, halk arasında kısa süreli panik ve korkuya sebep oldu. Yetkililer, şu ana kadar oluşan hasarın boyutunu belirlemeye çalışırken, depremin vurduğu bölgelerdeki insanların güvenliği için önlemler alınıyor. Depremin etkilediği yerlerde yaşayan insanlarla alakalı olayın geniş çaplı etkileri hala netleşmeyi bekliyor. İşte, Japonya depremin detayları...

Japonya’dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Japonya, şu an büyük bir doğal felaketin etkisi altında! 7.4 şiddetindeki deprem, ülkeyi sarsarak anlık bir korku ve panik dalgası yarattı. İşte, depremin detayları ve olayın etkileri...

Japonya’dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA JAPONYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

#DEPREM

Yer: Honshu'nun Batı Kıyısı Yakını, Japonya

Türkiye'ye Uzaklığı: 7600 km (yaklaşık)

Büyüklük: 7.4

Tarih: 1 Ocak 2024

Saat (TR): 10:10

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Japonya’dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

JAPONYA'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ: TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ!

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle kıyı bölgeler için tsunami alarmı verildi.

Japonya'da kamu yayın kuruluşu NHK, Pazartesi günü Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ardından 7,4 olarak güncellendi.

Japonya’dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Japonya Meteoroloji Ajansı; Ishikawa, Niigata ve Toyama bölgeleri için kıyı boyunca tsunami uyarısı yaptı.

Tsunami dalgalarının 5 metreye kadar yükselebileceği ifade edilerek halktan dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Japonya’dan korkutan deprem haberi: Tsunami uyarısı verildi! Japonya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA